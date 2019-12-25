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01:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Туктамышевой: Загитовой всё же стоило закончить на более яркой ноте

Татьяна Мишина, тренер Елизаветы Туктамышевой, выразила мнение, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой стоило повременить с решением о приостановке карьеры.

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«Как отнеслась к решению Загитовой взять паузу в соревновательной деятельности? Предполагала ли что-то подобное после неудачи в финале Гран-при? Нет. Думала, что Алина выступит на чемпионате России, покажет свое лучшее катание. Если при этом она всё равно стала бы четвёртой или пятой, то при таком раскладе пауза была бы логичной. Видимо, Алина оказалась психологически сломлена после неудачного проката в финале Гран-при. Считаю, что всё же стоило повременить, закончить на более яркой ноте», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

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13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.

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