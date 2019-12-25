Тренер Туктамышевой: Загитовой всё же стоило закончить на более яркой ноте
Татьяна Мишина, тренер Елизаветы Туктамышевой, выразила мнение, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой стоило повременить с решением о приостановке карьеры.
Татьяна Мишина, тренер Елизаветы Туктамышевой, выразила мнение, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой стоило повременить с решением о приостановке карьеры.
«Как отнеслась к решению Загитовой взять паузу в соревновательной деятельности? Предполагала ли
13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка Загитова объявила в прямом эфире о решении приостановить выступление в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок.