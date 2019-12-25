Тренер Туктамышевой: Загитовой всё же стоило закончить на более яркой ноте

«Как отнеслась к решению Загитовой взять паузу в соревновательной деятельности? Предполагала ли что-то подобное после неудачи в финале Гран-при? Нет. Думала, что Алина выступит на чемпионате России, покажет свое лучшее катание. Если при этом она всё равно стала бы четвёртой или пятой, то при таком раскладе пауза была бы логичной. Видимо, Алина оказалась психологически сломлена после неудачного проката в финале Гран-при. Считаю, что всё же стоило повременить, закончить на более яркой ноте», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».