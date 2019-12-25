Без Загитовой, но с Медведевой. Главные интриги чемпионата России по фигурному катанию
Турнир стартует в Красноярске 26 декабря.
Турнир стартует в Красноярске 26 декабря.
Основной вопрос еще до старта турнира заключался в том, кто же, собственно, на нем выступит. Чемпионат России — важнейший старт первой половины сезона, по его итогам будет сформирован состав на чемпионат Европы, а также косвенно и на чемпионат мира. Но несмотря на это, наши фигуристы устроили самый настоящий чемпионат по снятию — буквально за пару недель от участия в чемпионате России отказалось множество спортсменов.
Ранее с турнира снялись Алена Леонова и Мария Сотскова. В мужских соревнованиях мы в этот раз не увидим Михаила Коляду, так и не успевшего оправиться от синусита. Соревнования спортивных пар будут непредсказуемыми — конкуренция в этом году очень велика, но она была бы еще больше, если бы смогли принять участие Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Обе пары остались без национального первенства по состоянию здоровья у партнеров. Как и танцевальный дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова. И все же даже с учетом всех вводных чемпионат России в этом году будет чрезвычайно интересным, причем во всех дисциплинах.
В прошлом году на национальном первенстве в Саранске мы увидели репетицию того, что ждет нас — будем надеяться — долгие годы. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, выступавшие тогда по юниорам, получили допуск на взрослый чемпионат России и без шансов разгромили конкуренток, заняв все три места на пьедестале. Возможно,
Причем в лидерах теперь не Трусова с Щербаковой, а 16-летняя Косторная, которая уже по ходу сезона вставила три тройных акселя в два проката и подняла на запредельно высокий уровень и без того внушительную техническую оценку. Сейчас она мировая рекордсменка в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух выступлений (247,59). И в Красноярск она приедет в ранге фаворита.
Во многом успех Косторной объясняется ее феноменальной стабильностью и блистательной короткой программой. Базовая стоимость ее короткого проката одна из самых высоких в мире за счет присутствия в нем тройного акселя — единственного разрешенного к исполнению в данном сегменте у женщин прыжка повышенной сложности. Причем аксель Косторной, несмотря на то что фигуристка разучила его совсем недавно, выглядит чрезвычайно легко, она выполняет его на невероятной высоте и с хорошей дальностью полета. Татьяна Тарасова не раз отмечала, что считает аксель Косторной одним из лучших в женском одиночном катании, и с ней в этом трудно поспорить. Остальные прыжки фигуристка также выполняет безупречно, а ее дорожки шагов и вращения стабильно получают максимальный (четвертый) уровень сложности, что вкупе с щедрыми надбавками по коэффициенту качества исполнения элементов (GOE) и высочайшими оценками за компоненты дает ей возможность оторваться от соперниц уже после короткой программы. В произвольной Косторная, конечно, несколько уступает своим подругам по группе тренера Этери Тутберидзе, однако задела после первого соревновательного дня ей с лихвой хватает для победы. По крайней мере, так было до сего момента.
Трусова и Щербакова, впрочем, тоже не планируют стоять на месте. К финалу
В прошлом году она не смогла выступить в Саранске
В мужском одиночном катании по итогам первой части сезона фаворитом можно назвать Александра Самарина. У него сложнейшая короткая программа в мире и одна из самых сложных произвольных. Он один из немногих фигуристов, исполняющих в программах одновременно четверные лутц и флип. А с нынешнего сезона Александр к тому же всерьез взялся за вторую оценку, и теперь его баллы за компоненты в некоторых случаях даже превосходят технические. Правда, происходит это
В борьбу за золото определенно должен включиться Дмитрий Алиев. Прошлый сезон у него совсем не получился, однако в текущем он сумел собраться с силами и отобраться в финал
Болельщики привыкли к тому, что в женском одиночном катании юниорки дышат в спины лидерам сборных и готовы в любой момент сменить их. Однако в Красноярске
В последние годы лидерами российского парного катания безоговорочно были Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В межсезонье фигуристы решились на переезд в США для работы с тренером Мариной Зуевой и на текущий момент все еще пребывают в поиске себя. По итогам этапов
В Турине Бойкова и Козловский допустили непривычно много ошибок в произвольной программе и остались без пьедестала. Впрочем, стоит отметить, что в финале в «произволке» буквально все пары, включая абсолютных мировых рекордсменов китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, выступили сильно ниже своих возможностей. Так что на льду красноярской «Платинум-Арены» и Бойкова с Козловским, и Тарасова с Морозовым явно захотят реабилитироваться. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов дебютантов взрослого сезона Анастасию Мишину и Александра Галлямова, увезших из Турина бронзовые медали, Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, а также победителей юниорского финала Аполлинарию Панфилову и Дмитрия Рылова.
В Турине технические специалисты танцоров судили очень жестко — в
Владислав Жуков