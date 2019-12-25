Туктамышева не заявила четверной прыжок на чемпионат России

В текущем сезоне впервые было продемонстрировано видео с исполнением четверного прыжка Туктамышевой на тренировке, однако на соревнованиях спортсменка пока не показывала подобных элементов.

В планируемом контенте Туктамышевой на чемпионате России не фигурирует четверной тулуп в произвольной программе. Помимо этого, в произвольной фигуристка Алексея Мишина указала лишь один тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, хотя на последних стартах она делала два акселя в три с половиной оборота. Однако планируемый контент является не более чем предварительным наброском.