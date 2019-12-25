Туктамышева не заявила четверной прыжок на чемпионат России

Чемпионат России пройдет 26—28 декабря в Красноярске.
В текущем сезоне впервые было продемонстрировано видео с исполнением четверного прыжка Туктамышевой на тренировке, однако на соревнованиях спортсменка пока не показывала подобных элементов.
В планируемом контенте Туктамышевой на чемпионате России не фигурирует четверной тулуп в произвольной программе. Помимо этого, в произвольной фигуристка Алексея Мишина указала лишь один тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, хотя на последних стартах она делала два акселя в три с половиной оборота. Однако планируемый контент является не более чем предварительным наброском.
Вторым прыжковым элементом в произвольной после каскада тройной аксель — двойной тулуп Туктамышева указала тройной тулуп, который при определенных раскладах может быть заменен на четверной, а, возможно, и на сольный тройной аксель.