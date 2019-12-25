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11:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева не заявила четверной прыжок на чемпионат России

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, освоившая четверной тулуп, не указала данный элемент в планируемом контенте программ на чемпионате России по фигурному катанию.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат России пройдет 26—28 декабря в Красноярске.

В текущем сезоне впервые было продемонстрировано видео с исполнением четверного прыжка Туктамышевой на тренировке, однако на соревнованиях спортсменка пока не показывала подобных элементов.

В планируемом контенте Туктамышевой на чемпионате России не фигурирует четверной тулуп в произвольной программе. Помимо этого, в произвольной фигуристка Алексея Мишина указала лишь один тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, хотя на последних стартах она делала два акселя в три с половиной оборота. Однако планируемый контент является не более чем предварительным наброском.

Вторым прыжковым элементом в произвольной после каскада тройной аксель — двойной тулуп Туктамышева указала тройной тулуп, который при определенных раскладах может быть заменен на четверной, а, возможно, и на сольный тройной аксель.

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