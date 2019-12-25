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11:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧР

КРАСНОЯРСК, 25 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

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Источник: Спорт РИА Новости

Трусова пыталась исполнить пять прыжков в четыре оборота в Финале Гран-при в Турине, справившись с тремя из них. Ранее фигуристка на турнире Japan Open откатала произвольную программу, сделав в ней четыре четверных прыжка, это рекордный показатель для женского одиночного катания.

Трусова заявила на произвольную программу чемпионата России четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа, а на короткую — аксель в три с половиной оборота. Действующая чемпионка России Анна Щербакова внесла в заявку на произвольную программу два четверных лутца и флип. Победительница Финала Гран-при Алена Косторная планирует исполнять один аксель в три с половиной оборота в короткой программе и два — в произвольной.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 26 по 28 декабря. Заявки элементов на программы носят предварительный характер, фигуристы могут менять как элементы, так и их расстановку до и во время выступлений.

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