Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольную программу на ЧР

Источник: Спорт РИА Новости

Трусова пыталась исполнить пять прыжков в четыре оборота в Финале Гран-при в Турине, справившись с тремя из них. Ранее фигуристка на турнире Japan Open откатала произвольную программу, сделав в ней четыре четверных прыжка, это рекордный показатель для женского одиночного катания.

Трусова заявила на произвольную программу чемпионата России четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа, а на короткую — аксель в три с половиной оборота. Действующая чемпионка России Анна Щербакова внесла в заявку на произвольную программу два четверных лутца и флип. Победительница Финала Гран-при Алена Косторная планирует исполнять один аксель в три с половиной оборота в короткой программе и два — в произвольной.