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12:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погорилая рассказала о пережитой психологической травме

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Фигуристка Анна Погорилая призналась, что пережила психологическую травму.

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Источник: Спорт РИА Новости

Погорилая полностью пропустила минувший сезон из-за травмы спины.

«Я пережила психологическую травму, хотя у нас в стране многие считают, что это надуманные проблемы. Когда ты всю жизнь в спорте, непросто взять и уйти, тем более что меня уже готовили к Олимпиаде. В такие моменты помогает только время и близкие люди. Некоторые еще обращаются к психологу, но лично мне это не помогло: я стала только еще больше «загоняться», — рассказала Погорилая в интервью RT.

«Мне просто ничего не хотелось, было желание забиться куда-нибудь, а выходить на лед даже было страшно. Я чувствовала себя загнанной. Хорошо, что в тяжелый момент рядом была моя семья. Еще я вышла замуж, и супруг меня тоже очень поддерживал», — добавила Погорилая.

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