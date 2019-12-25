Погорилая рассказала о пережитой психологической травме

«Я пережила психологическую травму, хотя у нас в стране многие считают, что это надуманные проблемы. Когда ты всю жизнь в спорте, непросто взять и уйти, тем более что меня уже готовили к Олимпиаде. В такие моменты помогает только время и близкие люди. Некоторые еще обращаются к психологу, но лично мне это не помогло: я стала только еще больше «загоняться», — рассказала Погорилая в интервью RT.