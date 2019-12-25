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17:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова — о планах в парном катании: Я просто наслаждаюсь моментом

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Олимпийская чемпионка Алина Загитова на вопрос о дальнейших планах по тренировкам в парном фигурном катании ответила, что не смотрит в будущее и живет сегодняшним днем.

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Обладательница всех титулов в женском фигурном катании в декабре приостановила карьеру, вследствие чего она пропустит ближайшие чемпионаты России, Европы и мира. Сейчас Загитова выступает в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», где исполняет главную роль и участвует в нескольких элементах парного катания.

«Планы в парном катании? Не знаю. В детстве мне это было интересно, но сейчас я просто наслаждаюсь моментом, не смотрю в будущее и живу сегодняшним днем. Мой график стал гораздо сложнее. Помимо своих тренировок появились репетиции, в том числе ночные, к тому же у меня школа. Поэтому времени остается мало, но все это очень интересно и разнообразно. Стараюсь поддерживать форму», — сказала 17-летняя Загитова журналистам.

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Премьера спектакля «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится 25 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт», показы пройдут до 7 января. РИА Новости — флагманский ресурс МИА «Россия сегодня» — выступает информационным партнером ледового шоу.

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