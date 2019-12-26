Будет больно. Российским фигуристкам придется определить, кто проведет новый год в сборной

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Спорт в новогоднюю пору — явно не российский конек. Англия славится на весь мир своим футбольным Boxing Day, в НХЛ есть Зимняя классика. В биатлоне много лет существует Рождественская гонка. А у нас — пустота. Нет, на катки и ледяные горки народ выходит, но общее настроение по стране — десятидневное безделье. У чемпионата России по фигурному катанию идеальные условия занять крутую предновогоднюю нишу.

Спортивная жизнь вокруг замирает. Популярность такая, что скоро его можно будет проводить на открытых стадионах, как Зимнюю классику. Событий важнее в первой части сезона нет. В кино идут рождественские комедии и мелодрамы, а тут будет настоящая рождественская трагедия. «Один дома» в исполнении Загитовой уже в прокате. В Красноярске еще и зима настоящая — минус 20. Не московские и питерские «плюсы», как у Самарина по GOE.

В общем, пробил день и пробил час. В ближайшие три дня — кульминация всего того, что накопилось в нашем фигурном катании, и развязка. Кто-то сможет себе позволить в новогоднюю ночь попраздновать, а кто-то будет все праздники мучительно работать. Все как в жизни.

Порой вообще закрадывается мысль, что лучше бы этот чемпионат России не проходил, а бесконечно откладывался. Перед Новым годом хочется же чуда. Вот давайте отмотаем в состояние до туринского финала «Гран-при» и будем наслаждаться тем, что у нас есть просто шесть классных кандидатов в сборную. Или выйдет Александр Лакерник из ISU и скажет — расширяем российскую квоту до пяти человек. Выбирать в такой ситуации хуже, чем решать классическую дилемму вагонетки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6RRlY7pePV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6RRlY7pePV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6RRlY7pePV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-19T21:57:51+00:00">19 Дек 2019 в 1:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но выборы все равно состоятся. И далеко не факт, что их результаты будут объективными. Вроде бы правила игры понятны: делай сложные элементы, и будут тебе билеты на ЧЕ в Грац и на ЧМ в логово ВАДА Монреаль. Хотя вот Туктамышева очень верно к этим правилам адаптировалась и выучила четверной. Но кто гарантирует, что даже с чистым тулупом она доберется до тройки? Об отношении судей к хореографической работе группе Мишина известно давно.

В определении состава на чемпионаты Европы и мира будут несколько ключевых моментов.

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Интрига 1. Какую программу исполнят ученицы Тутберидзе?

Ключевым фактором распределения мест на пьедестале будет заявленная программа. В финале «Гран-при» Александра Трусова исполняла все прыжки, которые успела выучить. Это была игра ва-банк, которая, как оказалось, была не нужна. Тройной аксель завершился падением, не хватило сил на лутц+риттбергер, не получился четверной сальхов. Наверное, Косторная была недосягаема, но серебро Александра упустила. Но Красноярск куда статуснее Турина. Здесь подобный риск может стоить не цвета медали, а путевки в сборную. Кто бы мог такое подумать всего пару месяцев назад, когда Трусова захватывала Братиславу и Келоуну.

И судя по заявкам, которые были распространены среди журналистов в день тренировок, Трусова снова идет на всех с открытым забралом, то есть расстановка сил идентична финалу «Гран-при». Туктамышева четверной по крайней мере на бумаге не заявила, но не исключено, что императрица блефует.

Интрига 2. Как будут судить?

Второй фактор — компоненты и, как следствие, отношение судей. Кто бы что не говорил, а вторая оценка остается решающей при распределении мест, когда отставание в пределах нескольких баллов. В Красноярске счет может быть на сотые. В Саранске в прошлом году так и было. Компоненты — главная надежда зрелого женского катания в борьбе против детского, но на чемпионате России это столкновение будет не таким однозначным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6dqZ-Lpx7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6dqZ-Lpx7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6dqZ-Lpx7w/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Женя навсегда ✨ (@medo_team)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-24T17:25:38+00:00">24 Дек 2019 в 9:25 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В случае с Медведевой оно актуально, а вот Туктамышева, как было сказано выше, может стать первой фигуристкой, которая прыгнет четверной и триксель в одной программе. Шансы ее невелики — любой профессионал скажет, что для стабильного четверного нужен минимум сезон подготовки. Но времени у 23-летней Елизаветы нет — и, если удачная попытка придется на вечер 28 декабря, это будет история. Окажется, что и в таком возрасте можно биться с 15−16-летними дарованиями Тутберидзе, как бы не причитали о разных условиях некоторые специалисты.

В конце концов, чемпионат России и СССР богат на поистине легендарные сюжеты. Пятикратная чемпионка Российской империи Ксения Цезар, например, в 1939 году в 50 лет выиграла чемпионат Союза. Правда, судя по отрывочным документам, в некоем отдельном зачете. Так почему тогда не побеждать в 23?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Интрига 3. Будут ли сенсации?

Но помимо классических интриг вроде «бросит ли кто-то вызов Тутберидзе?» есть и другие, менее обсуждаемые. Все последние месяцы на виду у фигурной общественности шестерка фигуристок, которая после снятия Загитовой превратилась в пятерку. Однако и за ее пределами есть жизнь. Мест в сборной с учетом запасных, кстати, именно пять, так что наверняка желание опрокинуть привычные расклады есть у всех «темных лошадок».

Среди них выделяются Софья Самодурова, родившаяся в Красноярске. Правда, там она провела всего два с половиной года, а потом транзитом через Саяногорск уехала в Петербург.

Но, как рассказала «СЭ» мама фигуристки, на трибунах у нее будет солидная поддержка в виде друзей и однокурсников семьи. Правда, самих родителей не будет — так легче самой фигуристке.

Среди ее соперниц — участницы «Гран-при» Станислава Константинова и Серафима Саханович, также можно выделить Анастасию Губанову, которая за две недели до турнира набрала 214 баллов — пусть это было и на чемпионате Санкт-Петербурга. Наконец, как и в прошлом году, есть сильные юниорки. Виктория Васильева в Сибирь не поехала, а вот Ксения Синицына уже в Красноярске. В сборную она не попадет, но разбавить топ-5 теоретически может.

Интрига 4. Будет ли шоу?

Или еще одна важная интрига — сколько людей придут на четыре дня чемпионата? Будет ли рекорд посещаемости, будут ли солд-ауты на все дни и как все это будет выглядеть как продукт? Начало для организаторов любой пиарщик бы назвал идеальным. В фан-зоне чемпионата в Красноярске слон, собака и свинья станцевали танец года, который стал мемом. Обыгрывать да каламбурить.

Впрочем, и без этого пока организаторам можно сказать спасибо. Местное министерство культуры даже ангажировало из краевой филармонии целый оркестр встречать высоких гостей. Универсиада учит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6ejV9TpQy-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6ejV9TpQy-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6ejV9TpQy-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lublinecsport (@lublinecsport)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-25T01:45:25+00:00">24 Дек 2019 в 5:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На сегодняшней пресс-конференции местные чиновники заявили о том, что практически 100% билетов раскуплены.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Интрига пятая и главная: что будет дальше?

Очевидно, на чемпионате России может ничего и не закончиться. До конца января мы, скорее всего, выдохнем — споры о правильных оценках заглушат куранты и звуки открывающегося шампанского. Но в конце января в Граце состоится чемпионат Европы. Строго говоря, на него можно послать даже тройку, которая займет шестое — восьмое места — и она с большой вероятностью будет на подиуме.

Но поедут, конечно, триумфаторы Красноярска. А дальше будет развилка: либо в Граце тройка сметет всех и пойдет выбивать визы из канадцев, либо лодку начнут раскачивать. Необязательно в плохом смысле — может быть, действительно понадобятся новые гребцы. Но это уже будет совсем другая история.

Расписание соревнований

26 декабря, четверг

10:00 Мужчины. Короткая программа

12:50 Танцы на льду. Ритм-танец

15:15 Церемония открытия

16:15 Пары. Короткая программа

27 декабря, пятница

9:30 Танцы на льду. Произвольный танец

12:15 Мужчины. Произвольная программа

15:30 Женщины. Короткая программа

28 декабря, суббота

12:30 Пары. Произвольная программа

15:00 Женщины. Произвольная программа

29 декабря, воскресенье

8:00 Церемония награждения

9:00 Показательные выступления.

Участницы чемпионата России в женском одиночном катании

Суперфавориты.

Алена Косторная, 16 лет.

Александра Трусова, 15 лет.

Анна Щербакова, 15 лет.

Фавориты второго плана.

Евгения Медведева, 20 лет.

Елизавета Туктамышева, 23 года.

Темные лошадки.

Станислава Константинова, 19 лет.

Серафима Саханович, 19 лет.

Софья Самодурова, 17 лет.

Анастасия Губанова, 17 лет.

Ксения Синицына, 15 лет.

Остальные.

Анастасия Грачева, 18 лет.

Анастасия Гулякова, 17 лет.

Елизавета Нугуманова, 17 лет.

Мария Талалайкина, 17 лет.

Ксения Цибинова, 15 лет.

Валерия Шульская, 15 лет.

Анна Фролова, 14 лет.

Автор: Дмитрий Кузнецов