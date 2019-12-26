Будет больно. Российским фигуристкам придется определить, кто проведет новый год в сборной
В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который должен стать хитом уходящего года.
В Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию, который должен стать хитом уходящего года.
Спорт в новогоднюю пору — явно не российский конек. Англия славится на весь мир своим футбольным Boxing Day, в НХЛ есть Зимняя классика. В биатлоне много лет существует Рождественская гонка. А у нас — пустота. Нет, на катки и ледяные горки народ выходит, но общее настроение по стране — десятидневное безделье. У чемпионата России по фигурному катанию идеальные условия занять крутую предновогоднюю нишу.
Спортивная жизнь вокруг замирает. Популярность такая, что скоро его можно будет проводить на открытых стадионах, как Зимнюю классику. Событий важнее в первой части сезона нет. В кино идут рождественские комедии и мелодрамы, а тут будет настоящая рождественская трагедия. «Один дома» в исполнении Загитовой уже в прокате. В Красноярске еще и зима настоящая — минус 20. Не московские и питерские «плюсы», как у Самарина по GOE.
В общем, пробил день и пробил час. В ближайшие три дня — кульминация всего того, что накопилось в нашем фигурном катании, и развязка.
Порой вообще закрадывается мысль, что лучше бы этот чемпионат России не проходил, а бесконечно откладывался. Перед Новым годом хочется же чуда. Вот давайте отмотаем в состояние до туринского финала «Гран-при» и будем наслаждаться тем, что у нас есть просто шесть классных кандидатов в сборную. Или выйдет Александр Лакерник из ISU и скажет — расширяем российскую квоту до пяти человек. Выбирать в такой ситуации хуже, чем решать классическую дилемму вагонетки.
Но выборы все равно состоятся. И далеко не факт, что их результаты будут объективными. Вроде бы правила игры понятны: делай сложные элементы, и будут тебе билеты на ЧЕ в Грац и на ЧМ в логово ВАДА Монреаль. Хотя вот Туктамышева очень верно к этим правилам адаптировалась и выучила четверной. Но кто гарантирует, что даже с чистым тулупом она доберется до тройки? Об отношении судей к хореографической работе группе Мишина известно давно.
В определении состава на чемпионаты Европы и мира будут несколько ключевых моментов.
Ключевым фактором распределения мест на пьедестале будет заявленная программа. В финале «Гран-при» Александра Трусова исполняла все прыжки, которые успела выучить. Это была игра
И судя по заявкам, которые были распространены среди журналистов в день тренировок, Трусова снова идет на всех с открытым забралом, то есть расстановка сил идентична финалу «Гран-при». Туктамышева четверной по крайней мере на бумаге не заявила, но не исключено, что императрица блефует.
Второй фактор — компоненты и, как следствие, отношение судей. Кто бы что не говорил, а вторая оценка остается решающей при распределении мест, когда отставание в пределах нескольких баллов. В Красноярске счет может быть на сотые. В Саранске в прошлом году так и было. Компоненты — главная надежда зрелого женского катания в борьбе против детского, но на чемпионате России это столкновение будет не таким однозначным.
В случае с Медведевой оно актуально, а вот Туктамышева, как было сказано выше, может стать первой фигуристкой, которая прыгнет четверной и триксель в одной программе. Шансы ее невелики — любой профессионал скажет, что для стабильного четверного нужен минимум сезон подготовки. Но времени у 23-летней Елизаветы нет — и, если удачная попытка придется на вечер 28 декабря, это будет история. Окажется, что и в таком возрасте можно биться с 15−16-летними дарованиями Тутберидзе, как бы не причитали о разных условиях некоторые специалисты.
В конце концов, чемпионат России и СССР богат на поистине легендарные сюжеты. Пятикратная чемпионка Российской империи Ксения Цезар, например, в 1939 году в 50 лет выиграла чемпионат Союза. Правда, судя по отрывочным документам, в некоем отдельном зачете. Так почему тогда не побеждать в 23?
Но помимо классических интриг вроде «бросит ли
Но, как рассказала «СЭ» мама фигуристки, на трибунах у нее будет солидная поддержка в виде друзей и однокурсников семьи. Правда, самих родителей не будет — так легче самой фигуристке.
Среди ее соперниц — участницы «Гран-при» Станислава Константинова и Серафима Саханович, также можно выделить Анастасию Губанову, которая за две недели до турнира набрала 214 баллов — пусть это было и на чемпионате
Или еще одна важная интрига — сколько людей придут на четыре дня чемпионата? Будет ли рекорд посещаемости, будут ли
Впрочем, и без этого пока организаторам можно сказать спасибо. Местное министерство культуры даже ангажировало из краевой филармонии целый оркестр встречать высоких гостей. Универсиада учит.
На сегодняшней
Очевидно, на чемпионате России может ничего и не закончиться. До конца января мы, скорее всего, выдохнем — споры о правильных оценках заглушат куранты и звуки открывающегося шампанского. Но в конце января в Граце состоится чемпионат Европы. Строго говоря, на него можно послать даже тройку, которая займет шестое — восьмое места — и она с большой вероятностью будет на подиуме.
Но поедут, конечно, триумфаторы Красноярска. А дальше будет развилка: либо в Граце тройка сметет всех и пойдет выбивать визы из канадцев, либо лодку начнут раскачивать. Необязательно в плохом смысле — может быть, действительно понадобятся новые гребцы. Но это уже будет совсем другая история.
26 декабря, четверг
10:00 Мужчины. Короткая программа
12:50 Танцы на льду. Ритм-танец
15:15 Церемония открытия
16:15 Пары. Короткая программа
27 декабря, пятница
9:30 Танцы на льду. Произвольный танец
12:15 Мужчины. Произвольная программа
15:30 Женщины. Короткая программа
28 декабря, суббота
12:30 Пары. Произвольная программа
15:00 Женщины. Произвольная программа
29 декабря, воскресенье
8:00 Церемония награждения
9:00 Показательные выступления.
Суперфавориты.
Алена Косторная, 16 лет.
Александра Трусова, 15 лет.
Анна Щербакова, 15 лет.
Фавориты второго плана.
Евгения Медведева, 20 лет.
Елизавета Туктамышева, 23 года.
Темные лошадки.
Станислава Константинова, 19 лет.
Серафима Саханович, 19 лет.
Софья Самодурова, 17 лет.
Анастасия Губанова, 17 лет.
Ксения Синицына, 15 лет.
Остальные.
Анастасия Грачева, 18 лет.
Анастасия Гулякова, 17 лет.
Елизавета Нугуманова, 17 лет.
Мария Талалайкина, 17 лет.
Ксения Цибинова, 15 лет.
Валерия Шульская, 15 лет.
Анна Фролова, 14 лет.
Автор: Дмитрий Кузнецов