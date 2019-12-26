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09:04 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Ведущие российские фигуристы выступят на национальном чемпионате в Красноярске. Соревнования пройдут на льду «Платинум-Арены», которая вмещает 7 тыс. человек.

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Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона. По итогам национального первенства определяется состав сборной на чемпионат Европы, который в 2020 году пройдет в австрийском городе Грац. Кроме того, результаты соревнований в Красноярске будут учитываться при формировании заявки на чемпионат мира. В нынешнем сезоне этот турнир состоится в Монреале (Канада).

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Прямые путевки на европейское первенство получают победители и серебряные призеры в каждой категории. Третьи места в итоговом списке сборной формально остаются вакантными. Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) может включить в заявку спортсменов, которые не попали на пьедестал, если на это будут основания. Одной из таких причин, например, является успешное выступление на этапах серии Гран-при.

Бывают случаи, когда в призовую тройку попадают юниоры, которые по возрасту не могут выступать на взрослых чемпионатах мира и Европы, их места в заявке занимают фигуристы, расположившиеся строчкой ниже. Такая ситуация была на прошлогоднем чемпионате России, где первые три места в женском одиночном катании заняли выступавшие среди юниоров Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Однако состав обычно формируется по спортивному принципу. Тренерский совет и исполком по итогам чемпионата России в Красноярске состоится 29 декабря, в этот же день, вероятно, будет опубликована заявка на европейское первенство.

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Чемпионат без Загитовой

Красноярские болельщики не смогут увидеть на национальном первенстве некоторых известных фигуристов. На разных этапах подготовки с турнира снялись взявшая перерыв в соревнованиях олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Леонова, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Виктория Васильева, Михаил Коляда, спортивные пары Наталья Забияко / Александр Энберт и Ксения Столбова / Андрей Новоселов, а также танцевальный дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова.

В женском одиночном катании примут участие 17 девушек, среди которых будут Щербакова, Трусова и Косторная, завоевавшие все золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии текущего сезона. Щербакова к двум четверным лутцам заявила в произвольной программе четверной флип, который она попыталась выполнить в финале Гран-при в Турине, но упала. Трусова внесла в заявку короткой программы тройной аксель, а в произвольную программу включила сразу пять четверных, среди которых тоже присутствуют флип и лутц.

Кроме того, на турнире выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Последняя не так давно выучила четверной тулуп в дополнение к другому элементу повышенной сложности в своем арсенале — тройному акселю.

По ходу сезона она выполняла три тройных акселя в двух прокатах, однако в Красноярске заявила лишь два таких прыжка. При этом в заявке произвольной программы у Туктамышевой присутствует сольный тройной тулуп, который рискует превратиться в четверной.

В мужском турнире примут участие 17 человек, среди которых присутствуют Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, а также талантливые юниоры Андрей Мозалев и Даниил Самсонов. Кроме того, на турнир заявлены 12 пар (главные звезды парных соревнований — двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский) и 14 танцевальных дуэтов (основные действующие лица — серебряные призеры чемпионата мира 2019 года Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин).

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Соревнования откроются 26 декабря короткой программой у мужчин (10:00 мск), далее на лед с короткими программами выйдут танцевальные дуэты (12:50 мск) и пары (16:15 мск). На следующий день танцоры (09:30 мск) и мужчины (12:15 мск) представят произвольные программы, а девушки (15:30 мск) — короткие. В заключительный день турнира медали разыграют пары (12:30 мск) и девушки (15:00 мск). Традиционные показательные выступления пройдут 29 декабря, начало — 09:00 мск.

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