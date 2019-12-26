Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Чемпионат России является одним из важнейших турниров сезона. По итогам национального первенства определяется состав сборной на чемпионат Европы, который в 2020 году пройдет в австрийском городе Грац. Кроме того, результаты соревнований в Красноярске будут учитываться при формировании заявки на чемпионат мира. В нынешнем сезоне этот турнир состоится в Монреале (Канада).

Главные события 2019 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Прямые путевки на европейское первенство получают победители и серебряные призеры в каждой категории. Третьи места в итоговом списке сборной формально остаются вакантными. Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) может включить в заявку спортсменов, которые не попали на пьедестал, если на это будут основания. Одной из таких причин, например, является успешное выступление на этапах серии Гран-при.

Бывают случаи, когда в призовую тройку попадают юниоры, которые по возрасту не могут выступать на взрослых чемпионатах мира и Европы, их места в заявке занимают фигуристы, расположившиеся строчкой ниже. Такая ситуация была на прошлогоднем чемпионате России, где первые три места в женском одиночном катании заняли выступавшие среди юниоров Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная. Однако состав обычно формируется по спортивному принципу. Тренерский совет и исполком по итогам чемпионата России в Красноярске состоится 29 декабря, в этот же день, вероятно, будет опубликована заявка на европейское первенство.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Загитова и Медведева выступят в Москве в марте 2020 года

Чемпионат без Загитовой

Красноярские болельщики не смогут увидеть на национальном первенстве некоторых известных фигуристов. На разных этапах подготовки с турнира снялись взявшая перерыв в соревнованиях олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Леонова, Мария Сотскова, Анастасия Тараканова, Виктория Васильева, Михаил Коляда, спортивные пары Наталья Забияко / Александр Энберт и Ксения Столбова / Андрей Новоселов, а также танцевальный дуэт Бетины Поповой и Сергея Мозгова.

В женском одиночном катании примут участие 17 девушек, среди которых будут Щербакова, Трусова и Косторная, завоевавшие все золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии текущего сезона. Щербакова к двум четверным лутцам заявила в произвольной программе четверной флип, который она попыталась выполнить в финале Гран-при в Турине, но упала. Трусова внесла в заявку короткой программы тройной аксель, а в произвольную программу включила сразу пять четверных, среди которых тоже присутствуют флип и лутц.

Кроме того, на турнире выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Последняя не так давно выучила четверной тулуп в дополнение к другому элементу повышенной сложности в своем арсенале — тройному акселю.

По ходу сезона она выполняла три тройных акселя в двух прокатах, однако в Красноярске заявила лишь два таких прыжка. При этом в заявке произвольной программы у Туктамышевой присутствует сольный тройной тулуп, который рискует превратиться в четверной.

В мужском турнире примут участие 17 человек, среди которых присутствуют Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, а также талантливые юниоры Андрей Мозалев и Даниил Самсонов. Кроме того, на турнир заявлены 12 пар (главные звезды парных соревнований — двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский) и 14 танцевальных дуэтов (основные действующие лица — серебряные призеры чемпионата мира 2019 года Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.