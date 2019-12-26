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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин. Третьими стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

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Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцевальные пары. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 88,43.
2. Александра Степанова/Иван Букин — 87,13.
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 77,38.
4. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин — 73,98.
5. Аннабель Морозова/Андрей Багин — 73,67.
6. Софья Евдокимова/Егор Базин — 71,42.
7. Софья Шевченко/Игорь Ерёменко — 70,48.
8. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — 70,34.
9. Ксения Конкина/Павел Дрозд — 69,04.
10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин — 57,53.

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Произвольные программы пары продемонстрируют завтра, 27 декабря.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
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