Ученица Тутберидзе показала, как играет на скрипке
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева показала мастерство владения скрипкой.
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева показала мастерство владения скрипкой.
С 2018 года Турсынбаева занимается под руководством Этери Тутберидзе. Элизабет стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на официальных соревнованиях.
«В последний раз я играла на скрипке два года назад», — подписала Турсынбаева видео в своем аккаунте в Instagram.
В текущем сезоне Турсынбаева приняла участие только в коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований фигуристка снялась