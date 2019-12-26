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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ученица Тутберидзе показала, как играет на скрипке

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева показала мастерство владения скрипкой.

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С 2018 года Турсынбаева занимается под руководством Этери Тутберидзе. Элизабет стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на официальных соревнованиях.

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«В последний раз я играла на скрипке два года назад», — подписала Турсынбаева видео в своем аккаунте в Instagram.

В текущем сезоне Турсынбаева приняла участие только в коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований фигуристка снялась из-за травмы.

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