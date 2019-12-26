Ученица Тутберидзе показала, как играет на скрипке

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С 2018 года Турсынбаева занимается под руководством Этери Тутберидзе. Элизабет стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на официальных соревнованиях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В последний раз я играла на скрипке два года назад», — подписала Турсынбаева видео в своем аккаунте в Instagram.

В текущем сезоне Турсынбаева приняла участие только в коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований фигуристка снялась из-за травмы.