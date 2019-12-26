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21:21 (мск), источник: Sport24

У Медведевой возникли проблемы перед стартом чемпионата России

Закулисье «Платинум-Арены».

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в ледовом дворце «Платинум Арена» было спокойно. Сегодня здесь соревновались мужчины, танцоры и спортивные пары. Однако большинство плакатов были посвящены девушкам, а лидером по визуальной поддержке оказалась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Баннеры с фигуристкой гордо возвышались под самой крышей.

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Разнообразие маскотов в холле арены соответствовало богатству фауны Красноярского края. Здесь были и олени, и медведи, и зайцы. На этом развлечения не заканчивались — фотозоны, сувениры, точки с рукоделиями и даже небольшая музейная экспозиция об истории фигурного катания в регионе.

Все, как и положено на крупном спортивном турнире.

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Правда, поначалу пользовались придумками организаторов не так много болельщиков. Аншлагом, который анонсировали накануне, в 2 часа дня и не пахло. На это обратил внимание даже одиночник Андрей Мозалев, занявший второе место в короткой программе.

«Зрителей было не так много, но арена и каток очень понравились».

Вероятно, большинство купивших билеты, могли подойти на лед только вечером.

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Так и случилось, уже к концу выступлений танцоров на арене свободных мест почти не было. Арена оказалась заполненной почти полностью, пустовали лишь отдельные островки кресел.

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Болельщики по ходу соревнований не только прибывали на арену, но и учились правильно болеть.

Организаторы подготовили специальные памятки-трещалки. Фанатам объясняли, как вести себя по отношению к фигуристам — не кричать имена на разминке, быть осторожными с просьбами о фото и автографах, не сдерживать себя после выступлений.

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Персональные фанаты были у многих спортсменов. Но однозначно победил в споре на лучший подарок Даниил Самсонов, который получил от болельщиков мягкого льва.

Неизвестно, вкладывали ли почитатели фигуриста из группы Этери Тутберидзе глубокий смысл в этот подарок, но история похожа на ветхозаветного героя Самсона, который раздирает пасть льву на знаменитом фонтане в Петергофе. Даниил хоть и оказался после короткой программы на седьмом месте, но злым из-за этого не выглядел, и игрушка осталась целой.

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Правда шуток на эту тему в социальных сетях избежать не удалось.

Девушки сегодня не только не соревновались, но даже и не появлялись на основной арене. Тренировки одиночниц проходят на катке «Кристалл», который закрыт для болельщиков и журналистов. Из-за отсутствия трансляций узнать, что там происходит невозможно.

Ближе к вечеру появилась информация, что Медведева повредила ботинок конька и ей пришлось заменить обувь. Это может осложнить ее выступление, потому что новые ботинки еще нужно разносить.

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Состояние Жени можно будет определить утром 27 декабря, когда начнется тренировочный прокат коротких программ у девушек. Эти занятия пройдут на основной арене чемпионата России и будут открыты для прессы.

Константин Лесик

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