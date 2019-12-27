Сломать коньки и не сломаться. Итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию

Источник: Reuters

В Красноярске на «Платинум Арене» стартовал чемпионат России по фигурному катанию

26 декабря прошли короткие программы у мужчин и спортивных пар, а также ритм-танец в танцах на льду

в танцах на льду Коррепондент «Матч ТВ» подводит первые итоги турнира

Женщины

Даже отсутствие женского одиночного катания в программе первого соревновательного дня и закрытые от прессы тренировки не помешали именно девушкам стать главными ньюсмейкерами на старте турнира. Евгения Медведева сломала коньки — трудно представить себе что-то обиднее для спортсменки на главном старте сезона.

Понятно, что безвыходных ситуаций не бывает, и хорошо, что случилось это не прямо на разминке перед прокатом. Но если спросить любого фигуриста о его самом страшном сне накануне соревнований, то большинство ответит про травму и сломанные или потерянные коньки.

Коньки — не тот инструмент, который можно безболезненно заменить в любой момент.

Новые ботинки мучительно раскатывают неделями, не забывая тщательно заклеивать кровавые мозоли. Держа в уме все эти факторы, будем считать удовлетворительным любой результат, который покажет Евгения в новых коньках на чемпионате России.

Короткая программа женщин пройдет в пятницу, 27 декабря.

Спортивные пары

Все паузы между прокатами спортивных пар звукорежиссер на арене отбивал нетипичными для фигурного катания песнями в стиле рок. Это было даже символично — средний уровень участников был настолько крутым, что все действие можно сравнить с фестивалем рок-звезд.

Хедлайнерами символического фестиваля стали Тарасова — Морозов, Бойкова — Козловский и Павлюченко — Ходыкин. Именно в таком порядке сформировалась турнирная таблица по итогам короткой программы.

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Выбор музыки «Болеро» был рискованным шагом даже для столь опытной пары, как Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Эта мощная классика звучит в полную силу только при условии технически звенящего проката. Именно такой получилась короткая программа Евгении и Владимира на чемпионате России.

Непопадание в финал Гран-при как будто даже пошло им на пользу, если уместно говорить о пользе в контексте пропуска соревнований для топ-пары. Однако фигуристы получили такое нужное им время, чтобы до блеска доработать программы, до ощущения второй кожи натренировать элементы. Все это и принесло результат — 83,91 — заочный мировой рекорд. Заочный, потому что ИСУ не фиксирует рекорды на национальных чемпионатах.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский продолжают демонстрировать высокий уровень техничности и вовлеченности в свои программы в этом сезоне. Именно в короткой «My way» они ни разу не позволили себе опустить планку пятый старт кряду — по базе даже превзошли лидеров, но немного проиграли в ГОЕ и компонентах. Тем не менее 80,39 балла — личный рекорд и совсем небольшое отставание перед произвольной программой.

Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин откатались без видимых ошибок, но пару уровней все же потеряли на вращении и дорожке шагов. ГОЕ и компоненты у них ниже, чем у главных соперников. Итог — промежуточное третье место, сулящее чемпионат Европы, с преимуществом перед Алисой Ефимовой — Александром Коровиным примерно в 4 балла.

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Мужчины

Пресс-конференция по итогам короткой программы мужчин выглядела, мягко говоря, неожиданно. Вместо Самарина, Алиева и Воронова — наиболее опытных и одновременно преуспевших спортсменов первенства — в тройке лучших перед произвольной оказались два юниора Петр Гуменник и Андрей Мозалев, выступающих на чемпионате России исключительно для соревновательного опыта, и дебютант взрослого сезона Макар Игнатов. Те, перед кем наверняка не ставили никаких сверхзадач, в итоге оказались на высоте, но даже в этих условиях нашли за что себя поругать.

Макар Игнатов сделал два четверных — сальхов и тулуп, но выезд с тулупа получился со степаутом. Вообще Игнатов пока стабильнее других исполняет четверные прыжки. Возможно, ему немного не хватает физической выносливости для абсолютно чистых выездов и максимальных уровней непрыжковых элементов — после проката Макар дольше других не может восстановить ровное дыхание.

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Александр Самарин не сдается в своем намерении сделать чисто два старших четверных прыжка — флип и лутц — в короткой программе. Красноярская попытка оказалась неудачной, но хуже всего то, что фигурист остался без каскада — неуверенные приземления не позволили ему никуда добавить второй прыжок. В итоге Самарин приехал примерно в одни баллы с Даниилом Самсоновым, для которого этот взрослый чемпионат России — первый в карьере.

Сергей Воронов, в свою очередь, вышел на соревновательный лед национального первенства в пятнадцатый раз. Волновался, как в первый — сам сказал об этом журналистам после проката. У Сергея получилось не все: тулуп в каскаде и аксель вышли только в два оборота. Воронов не потерял шансы бороться по крайней мере за третье место, но значительно осложнил себе жизнь в произвольной программе.

Дмитрию Алиеву очередной раз в этом сезоне не покорился четверной лутц. Он все же мог бы быть первым, но проиграл недокрутом на тройном акселе.

Оценки в первой десятке уложились в интервал десяти баллов — именно столько разделяет лидирующего Макара Игнатова и занимающего десятое место Леонида Свириденко. А это значит, что шанс попасть на пьедестал и в сборную будет у всех.

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Танцы на льду

Первый раунд танцевального противостояния завершился в пользу Виктории Синициной — Никиты Кацалапова. На самом деле ритм-танец двух лучших дуэтов страны оценили максимально близко — Виктория с Никитой немного обошли Алексадру Степанову с Иваном Букиным по технической оценке, но чуть уступили в компонентах. Полтора балла преимущества — вполне отыгрываемая даже в танцах на льду величина.

Интересно, что произвольные обеих пар отличаются по стилю и настроению. Современный по хореографии драматичный «Cry me a river» у Степановой — Букина против нежной лирики Дворжака Синициной — Кацалапова. Это будет тот самый случай, когда для победы мало кататься чисто — нужно еще не сдерживать себя в эмоциях. По жребию на лед первыми выйдет Саша и Ваня, а Вика с Никитой будут закрывать соревнования.

Третье место пока занимают Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро, причем их положение весьма комфортно: от четвертого места пару отделяет 3,5 балла. Но до второго места при этом им не дотянуться при всем желании — пропасть в 10 баллов без четверных прыжков не преодолеешь, а четверные прыжки в танцах запрещены.

Есть ли жизнь за пределами первой танцевальной тройки на чемпионате России? Можно сказать, что она зарождается. Разрыв в качестве исполнения между первой шестеркой и остальными по-прежнему велик, но просто смотреть ритм-танцы участников было интересно и приятно на протяжении всех трех разминок.

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«Мы не киборги»

В микст-зоне, где редко звучит что-то действительно важное, Дмитрий Козловский сегодня сказал определяющую фразу про неудачу их с Александрой Бойковой пары в финале Гран-при:

— Проигрыш — часть спорта, и это нормально. Мы не киборги. Вот Юзуру Ханю на чемпионате Японии проиграл, стал вторым. Не думаю, что он пошел после этого убиваться.

Такой подход выдает в спортсмене здоровую психику. Из-за всеобщего ажиотажа, помноженного на собственное понимание значимости момента, некоторые участники чемпионата России выходили на лед на негнущихся ногах и долго не могли прийти в себя после, а негнущиеся ноги — не лучшее подспорье для фигурного катания. Потому и недовольных прокатами было много. Но у каждого будет шанс исправиться в произвольной программе.

Результаты первого дня чемпионата России

Мужчины

Короткая программа

1. Макар Игнатов — 88,88.

2. Андрей Мозалев — 88,34.

3. Петр Гуменник — 88,06.

4. Дмитрий Алиев — 87,35.

5. Андрей Лазукин — 85,56.

6. Антон Шулепов — 81,17.

7. Даниил Самсонов — 80,88.

8. Александр Самарин — 80,68.

9. Сергей Воронов — 79,61.

10. Леонид Свириденко — 78,61.

11. Андрей Зубер — 78,03.

12. Илья Яблоков — 75,86.

13. Артур Даниелян — 75,72.

14. Егор Мурашов — 75,00.

15. Владислав Катичев — 69,31.

16. Глеб Лутфуллин — 64,74.

17. Владимир Самойлов — 61,43.

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 88,43.

2. Александра Степанова — Иван Букин — 87,13.

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 77,38.

4. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 73,98.

5. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 73,67.

6. Софья Евдокимова — Егор Базин — 71,42.

7. Софья Шевченко — Игорь Еременко — 70,48.

8. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 70,34.

9. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 69,04.

10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 57,53.

11. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 55,88.

12. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 55,26.

13. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 52,24.

14. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 40,07.

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 83,91.

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,39.

3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 76,13.

4. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 72,83.

5. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 71,51.

6. Алина Пепелева — Роман Плешков — 70,67.

7. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 68,64.

8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 67,73.

9. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 67,37.

10. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин — 64,69.

11. Таисия Собинина — Никита Володин — 64,35.