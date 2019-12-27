Сломать коньки и не сломаться. Итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию
Сломанные коньки Медведевой, непредсказуемость российских одиночников, феноменальное выступление Тарасовой — Морозова и принципиальная дуэль в танцах на льду.
Сломанные коньки Медведевой, непредсказуемость российских одиночников, феноменальное выступление Тарасовой — Морозова и принципиальная дуэль в танцах на льду.
Даже отсутствие женского одиночного катания в программе первого соревновательного дня и закрытые от прессы тренировки не помешали именно девушкам стать главными ньюсмейкерами на старте турнира. Евгения Медведева сломала коньки — трудно представить себе
Понятно, что безвыходных ситуаций не бывает, и хорошо, что случилось это не прямо на разминке перед прокатом. Но если спросить любого фигуриста о его самом страшном сне накануне соревнований, то большинство ответит про травму и сломанные или потерянные коньки.
Новые ботинки мучительно раскатывают неделями, не забывая тщательно заклеивать кровавые мозоли. Держа в уме все эти факторы, будем считать удовлетворительным любой результат, который покажет Евгения в новых коньках на чемпионате России.
Короткая программа женщин пройдет в пятницу, 27 декабря.
Все паузы между прокатами спортивных пар звукорежиссер на арене отбивал нетипичными для фигурного катания песнями в стиле рок. Это было даже символично — средний уровень участников был настолько крутым, что все действие можно сравнить с фестивалем
Хедлайнерами символического фестиваля стали Тарасова — Морозов, Бойкова — Козловский и Павлюченко — Ходыкин. Именно в таком порядке сформировалась турнирная таблица по итогам короткой программы.
Выбор музыки «Болеро» был рискованным шагом даже для столь опытной пары, как Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Эта мощная классика звучит в полную силу только при условии технически звенящего проката. Именно такой получилась короткая программа Евгении и Владимира на чемпионате России.
Непопадание в финал
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский продолжают демонстрировать высокий уровень техничности и вовлеченности в свои программы в этом сезоне. Именно в короткой «My way» они ни разу не позволили себе опустить планку пятый старт кряду — по базе даже превзошли лидеров, но немного проиграли в ГОЕ и компонентах. Тем не менее 80,39 балла — личный рекорд и совсем небольшое отставание перед произвольной программой.
Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин откатались без видимых ошибок, но пару уровней все же потеряли на вращении и дорожке шагов. ГОЕ и компоненты у них ниже, чем у главных соперников. Итог — промежуточное третье место, сулящее чемпионат Европы, с преимуществом перед Алисой Ефимовой — Александром Коровиным примерно в 4 балла.
Макар Игнатов сделал два четверных — сальхов и тулуп, но выезд с тулупа получился со степаутом. Вообще Игнатов пока стабильнее других исполняет четверные прыжки. Возможно, ему немного не хватает физической выносливости для абсолютно чистых выездов и максимальных уровней непрыжковых элементов — после проката Макар дольше других не может восстановить ровное дыхание.
Александр Самарин не сдается в своем намерении сделать чисто два старших четверных прыжка — флип и лутц — в короткой программе. Красноярская попытка оказалась неудачной, но хуже всего то, что фигурист остался без каскада — неуверенные приземления не позволили ему никуда добавить второй прыжок. В итоге Самарин приехал примерно в одни баллы с Даниилом Самсоновым, для которого этот взрослый чемпионат России — первый в карьере.
Сергей Воронов, в свою очередь, вышел на соревновательный лед национального первенства в пятнадцатый раз. Волновался, как в первый — сам сказал об этом журналистам после проката. У Сергея получилось не все: тулуп в каскаде и аксель вышли только в два оборота. Воронов не потерял шансы бороться по крайней мере за третье место, но значительно осложнил себе жизнь в произвольной программе.
Дмитрию Алиеву очередной раз в этом сезоне не покорился четверной лутц. Он все же мог бы быть первым, но проиграл недокрутом на тройном акселе.
Оценки в первой десятке уложились в интервал десяти баллов — именно столько разделяет лидирующего Макара Игнатова и занимающего десятое место Леонида Свириденко. А это значит, что шанс попасть на пьедестал и в сборную будет у всех.
Первый раунд танцевального противостояния завершился в пользу Виктории Синициной — Никиты Кацалапова. На самом деле
Интересно, что произвольные обеих пар отличаются по стилю и настроению. Современный по хореографии драматичный «Cry me a river» у Степановой — Букина против нежной лирики Дворжака Синициной — Кацалапова. Это будет тот самый случай, когда для победы мало кататься чисто — нужно еще не сдерживать себя в эмоциях. По жребию на лед первыми выйдет Саша и Ваня, а Вика с Никитой будут закрывать соревнования.
Третье место пока занимают Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро, причем их положение весьма комфортно: от четвертого места пару отделяет 3,5 балла. Но до второго места при этом им не дотянуться при всем желании — пропасть в 10 баллов без четверных прыжков не преодолеешь, а четверные прыжки в танцах запрещены.
Есть ли жизнь за пределами первой танцевальной тройки на чемпионате России? Можно сказать, что она зарождается. Разрыв в качестве исполнения между первой шестеркой и остальными
В
— Проигрыш — часть спорта, и это нормально. Мы не киборги. Вот Юзуру Ханю на чемпионате Японии проиграл, стал вторым. Не думаю, что он пошел после этого убиваться.
Такой подход выдает в спортсмене здоровую психику.
Мужчины
Короткая программа
1. Макар Игнатов — 88,88.
2. Андрей Мозалев — 88,34.
3. Петр Гуменник — 88,06.
4. Дмитрий Алиев — 87,35.
5. Андрей Лазукин — 85,56.
6. Антон Шулепов — 81,17.
7. Даниил Самсонов — 80,88.
8. Александр Самарин — 80,68.
9. Сергей Воронов — 79,61.
10. Леонид Свириденко — 78,61.
11. Андрей Зубер — 78,03.
12. Илья Яблоков — 75,86.
13. Артур Даниелян — 75,72.
14. Егор Мурашов — 75,00.
15. Владислав Катичев — 69,31.
16. Глеб Лутфуллин — 64,74.
17. Владимир Самойлов — 61,43.
Танцы на льду
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 88,43.
2. Александра Степанова — Иван Букин — 87,13.
3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 77,38.
4. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 73,98.
5. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 73,67.
6. Софья Евдокимова — Егор Базин — 71,42.
7. Софья Шевченко — Игорь Еременко — 70,48.
8. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 70,34.
9. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 69,04.
10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 57,53.
11. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 55,88.
12. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 55,26.
13. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 52,24.
14. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 40,07.
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 83,91.
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,39.
3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 76,13.
4. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 72,83.
5. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 71,51.
6. Алина Пепелева — Роман Плешков — 70,67.
7. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 68,64.
8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 67,73.
9. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 67,37.
10. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин — 64,69.
11. Таисия Собинина — Никита Володин — 64,35.
12. Екатерина Белова — Дмитрий Чигирев — 57,47.