Плющенко назвал серьезным поступком решение Медведевой не сниматься с чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой в четверг пришлось менять коньки перед короткой программой национального первенства из-за повреждения ботинка. Тренировка, в ходе которой это произошло, была закрыта для прессы. На тренировке в пятницу Медведева перед «прогоном» программы отрабатывала тройной сальхов и двойной аксель, а в прокате безошибочно выполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер, и это несмотря на то, что новые коньки пришлось дополнительно фиксировать на ногах.

«Ботинки ломаются, это нормально — сам ломал, так что никакого нонсенса. Такое бывает, никто от этого не застрахован. Тут еще вопрос, в каком месте он сломался, обычно это происходит на изгибе, где располагается косточка щиколотки — сложно держать выезды с прыжков, толкаться. Но для спортсмена это сложная история, и решение Евгении все-таки выступать на чемпионате России — настоящий поступок», — уверен Плющенко.

«Скажу по себе — я новые ботинки обкатывал два месяца. Но были и такие, как Элвис Стойко — я долго с ним катался, хорошо знаю его как спортсмена и человека. Стойко брал новые ботинки и прыгал тройные и в три с половиной оборота прыжки. Я же по два месяца их обкатывал и не мог обкатать, ноги в мясо стирал, и для меня это была настоящая катастрофа», — рассказал Плющенко.