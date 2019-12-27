1 балл решил судьбу золота на ЧР по фигурному катанию. Синицина/Кацалапов защитили титул
Драма в Красноярске.
Драма в Красноярске.
Первые медали на чемпионате России были разыграны в самом начале второго соревновательного дня.
Сильнейшую разминку открывали Аннабель Морозова и Андрей Багин. После
Ученики Алексеевой/Кустаровой Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин начали свой произвольный танец под музыку «50 оттенков свободы» с очень интересной поддержки и с классно выполненных твизлов на четвертый уровень и высокие плюсы, но под конец программы, видимо, ноги уже забились и не хотели никуда ехать. Да и сама композиция застопорилась и заставила скучать. В итоге — 5-е место и 112,83 балла за произвольный танец.
Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, провалившие прошлый чемпионат России, не в последнюю очередь
Предпоследними катались Александра Степанова и Иван Букин. Их произвольный танец — это вау. И музыка, и исполнение, и костюмы — потрясающе. Зрители аплодировали стоя. Технические элементы оценены очень неплохо: твизлы, вращение и поддержки — четвертый уровень на большие плюсы, дорожка — третий уровень. Компонентная оценка выглядит не менее привлекательной — 57,93 балла, все оценено на 9+. По сумме двух программ Саша с Ваней набрали 219,72 балла, на финале
Лидеры после
По произвольному танцу Вика с Никитой проиграли Степановой/Букину 28 сотых балла, в первую очередь, технически. Но по сумме двух программ (220,74) Синицина и Кацалапов
Первые три пары отправляются на чемпионат Европы в Австрию. Скорее всего, тот же состав будет и на чемпионате мира в Канаде.
Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Итоги
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 220,74;
2. Александра Степанова/Иван Букин — 219,72;
3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 197,73;
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 189,10;
5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 186,81;
6. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 181,67;
7. Софья Евдокимова/Егор Базин — 180,68;
8. Ксения Конкина/Павел Дрозд — 176,21;
9. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — 175,67;
10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин — 154,28;
11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 141,17;
12. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 140,58;
13. Мария Игнатьева/Михаил Брагин — 138,69;
14. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 115,73.