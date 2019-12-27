1 балл решил судьбу золота на ЧР по фигурному катанию. Синицина/Кацалапов защитили титул

Источник: Sport24

Первые медали на чемпионате России были разыграны в самом начале второго соревновательного дня.

Танцоры сражались за право отправиться на крупнейшие турниры сезона. Глобальных сюрпризов не произошло, но интрига сохранялась вплоть до оглашения последних оценок.

Сильнейшую разминку открывали Аннабель Морозова и Андрей Багин. После ритм-танца ребята занимали пятую строчку, и это уже было сюрпризом, а по сумме двух программ (189,10) смогли обойти Скопцову/Алешина и занять 4-е место. По технике к ребятам есть вопросы: дорожка и секция на одной ноге оценены лишь на второй уровень. Но компонентная оценка была высока. Произвольный танец поставлен интересно, ребята показывают очень мягкое скольжение и глубокую реберность. У Аннабель красивое платье, это отметила даже Татьяна Тарасова. Да и вообще, дуэт стал открытием чемпионата России.

Ученики Алексеевой/Кустаровой Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин начали свой произвольный танец под музыку «50 оттенков свободы» с очень интересной поддержки и с классно выполненных твизлов на четвертый уровень и высокие плюсы, но под конец программы, видимо, ноги уже забились и не хотели никуда ехать. Да и сама композиция застопорилась и заставила скучать. В итоге — 5-е место и 112,83 балла за произвольный танец.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, провалившие прошлый чемпионат России, не в последнюю очередь из-за порвавшегося шнурка на коньке партнера, сейчас откатали свой произвольный танец под Лару Крофт на одном дыхании и получили за него от судей 120,35 балла. Это третье место. Грубых ошибок не было, напротив, почти все элементы кроме дорожки оценены на высший уровень — четвертый. Зал не переставал поддерживать Тиффани и Джонатана на протяжении всей программы: звуки аплодисментов были слышны даже сквозь громкую музыку.

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Предпоследними катались Александра Степанова и Иван Букин. Их произвольный танец — это вау. И музыка, и исполнение, и костюмы — потрясающе. Зрители аплодировали стоя. Технические элементы оценены очень неплохо: твизлы, вращение и поддержки — четвертый уровень на большие плюсы, дорожка — третий уровень. Компонентная оценка выглядит не менее привлекательной — 57,93 балла, все оценено на 9+. По сумме двух программ Саша с Ваней набрали 219,72 балла, на финале Гран-при было почти на 15 баллов меньше.

Лидеры после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов катались последними. Ребята катались очень вдохновенно, чувственно, с душой. Но многие следили сразу и за теми уровнями и GOE, которые получали действующие чемпионы. Судьба золота должна была решиться в последний момент.

По произвольному танцу Вика с Никитой проиграли Степановой/Букину 28 сотых балла, в первую очередь, технически. Но по сумме двух программ (220,74) Синицина и Кацалапов все-таки обошли соперников — на жалкий 1 балл. На протокол ребят очень приятно смотреть: технические элементы получили высокие надбавки, а в компонентах ни один судья не поставил ниже 9.

Первые три пары отправляются на чемпионат Европы в Австрию. Скорее всего, тот же состав будет и на чемпионате мира в Канаде.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Итоги

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 220,74;

2. Александра Степанова/Иван Букин — 219,72;

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 197,73;

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 189,10;

5. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — 186,81;

6. Софья Шевченко/Игорь Еременко — 181,67;

7. Софья Евдокимова/Егор Базин — 180,68;

8. Ксения Конкина/Павел Дрозд — 176,21;

9. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — 175,67;

10. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин — 154,28;

11. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко — 141,17;

12. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 140,58;

13. Мария Игнатьева/Михаил Брагин — 138,69;

14. Елизавета Пасечник/Егор Колосовский — 115,73.