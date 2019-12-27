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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова назвала причину большого количества ошибок фигуристов на ЧР

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причине большого количества падений спортсменов во время чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Большинство фигуристов, выступивших в соревновании одиночников, падали после исполнения прыжков разной сложности.

«Ребята задыхались еще во время своих программ. Дело вовсе не в плохих тренировках. Может, надо было приехать дней за пять до старта соревнований. Четырехчасовая разница с Москвой и Санкт-Петербургом точно повлияла. Финал у мужчин прошел на четвертый день акклиматизации. Считаю, что по этой причине ребята и “умирают” на льду. Усталость просто наваливается на них. Если бы турнир касался меня, то я бы прилетела на несколько дней раньше», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Победителем чемпионата России в соревновании среди мужчин стал Дмитрий Алиев с результатом в 260,98 балла. Вторым стал Артур Даниелян (253,42), а бронзовую награду завоевал Александр Самарин (252,74).

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