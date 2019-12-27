Тарасова назвала причину большого количества ошибок фигуристов на ЧР
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причине большого количества падений спортсменов во время чемпионата России.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Тренер и эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о причине большого количества падений спортсменов во время чемпионата России.
Большинство фигуристов, выступивших в соревновании одиночников, падали после исполнения прыжков разной сложности.
«Ребята задыхались еще во время своих программ. Дело вовсе не в плохих тренировках. Может, надо было приехать дней за пять до старта соревнований. Четырехчасовая разница с Москвой и
Победителем чемпионата России в соревновании среди мужчин стал Дмитрий Алиев с результатом в 260,98 балла. Вторым стал Артур Даниелян (253,42), а бронзовую награду завоевал Александр Самарин (252,74).