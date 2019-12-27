Тарасова назвала причину большого количества ошибок фигуристов на ЧР

«Ребята задыхались еще во время своих программ. Дело вовсе не в плохих тренировках. Может, надо было приехать дней за пять до старта соревнований. Четырехчасовая разница с Москвой и Санкт-Петербургом точно повлияла. Финал у мужчин прошел на четвертый день акклиматизации. Считаю, что по этой причине ребята и “умирают” на льду. Усталость просто наваливается на них. Если бы турнир касался меня, то я бы прилетела на несколько дней раньше», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.