Юниор Даниелян едва не выиграл ЧР после 13-го места в короткой программе. Алиев победил с падениями
Самарин прополз в сборную.
Самарин прополз в сборную.
Для многих хайпожоров фигурное катание — это исключительно соревнования женщин, битва учениц Тутберидзе, Медведевой
Два финалиста серии
В общем, ожидалось эпичное сражение, и ни одному из вариантов подиума не стоило удивлять. А сюрпризы начались с первой разминки. Еще один юниор Артур Даниелян выдал бомбический прокат, набрав за технику более 93 баллов. Два четверных сальхова, два трикселя он исполнил достаточно качественно. Только последний каскад получился лишь с двойным тулупом. Силы начали покидать Артура. Но, получив 177,7 балла, Артур мог с воодушевлением смотреть за тем, что покажут конкуренты. И так получилось, что никто сегодня этот результат Даниеляна в произвольной побить не сумел. С чистыми прокатами снова была адская напряженка.
Даниил Самсонов, в отличие от Даниеляна, отобрался в финал юниорского
Александр Самарин точно не планировал выступать не в сильнейшей разминке, но пришлось. Его чумовой контент позволял рассчитывать на камбэк. И он тоже начал шикарно — каскад четверной
После такого выступления Самарин не нашел слов, чтобы
Но в финальной разминке начался кромешный ад. Андрей Лазукин напрочь завалил все. У него вообще ничего не получилось. Сам ученик Мишина пожаловался на больное колено.
Далее выступал еще один предстартовый фаворит Дмитрий Алиев. Назвать его прокат идеальным просто нельзя. Но Алиев этого сезона отличается от себя прошлых лет тем, что борется за каждый прыжок до конца. На старте он сделал четверной лутц, но тут же падение с
В тройке после короткой, как я уже сказал, было два юниора Гуменник и Мозалев, но оба не сумели справиться с собой. Были и падения, и недокруты. И они улетели за пределы тройки.
Последним выступал лидер Макар Игнатов. По ходу его проката решалось, кто станет чемпионом России и кто же отправится на чемпионат Европы. Третьим к тому моменту все еще оставался Самарин, несмотря на 2 падения. И Макар не сумел сделать все так же круто, как в Москве. Четверной сальхов он спас, как и триксель.
Алиев впервые становится чемпионом России. А Самарин проползает в сборную на чемпионат Европы. Даниелян сенсационно выигрывает серебро, отыграв 11 позиций в произвольной. И теперь он точно должен быть рад, что не отобрался в финал юниорского