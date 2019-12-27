Юниор Даниелян едва не выиграл ЧР после 13-го места в короткой программе. Алиев победил с падениями

Источник: Sport24

Для многих хайпожоров фигурное катание — это исключительно соревнования женщин, битва учениц Тутберидзе, Медведевой и т. д. Естественно, во всевозможных превью именно соревнования одиночниц называли самым непредсказуемым видом. На деле же это не так. Если реально победить у женщин могут только Трусова, Щербакова и Косторная, то у мужчин вообще нереально было предсказать, кто заберет золото, особенно после короткой программы.

Два финалиста серии Гран-при Дмитрий Алиев и Александр Самарин оказались за пределами топ-3. И если Алиев шел четвертым, то Самарин вообще 8-м, отставая на 8 баллов от трио лидеров. Зато в топ-3 очутились сразу 2 юниора — Гумменник и Мозалев, а также Макар Игнатов, пропустивший почти 2 года из-за тяжелейших травм. Только в этом сезоне ученик Евгения Рукавицына полностью вернулся и сразу же стал бронзовым призером этапа Гран-при в Москве.

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В общем, ожидалось эпичное сражение, и ни одному из вариантов подиума не стоило удивлять. А сюрпризы начались с первой разминки. Еще один юниор Артур Даниелян выдал бомбический прокат, набрав за технику более 93 баллов. Два четверных сальхова, два трикселя он исполнил достаточно качественно. Только последний каскад получился лишь с двойным тулупом. Силы начали покидать Артура. Но, получив 177,7 балла, Артур мог с воодушевлением смотреть за тем, что покажут конкуренты. И так получилось, что никто сегодня этот результат Даниеляна в произвольной побить не сумел. С чистыми прокатами снова была адская напряженка.

Даниил Самсонов, в отличие от Даниеляна, отобрался в финал юниорского Гран-при. Но, судя по всему, именно тот старт и подкосил миниатюрного ученика Тутберидзе, как и других финалистов ЮГП. Запас сил восстановить не удалось. Начав выступление с классного каскада триксель-ойлер-тройной сальхов, дальше посыпались ошибки. Два жестких падения с четверных лутца и флипа, бабочка на акселе. После этого все было понятно. На концовку Даня собрался, но слишком многое было уже потеряно. Как итог — Самсонов 5-й по произвольной и 6-й по сумме.

Опытнейший Сергей Воронов также свой прокат завалил. А на вращении у него еще кровь носом пошла. Он это объяснил сухим воздухом. И, действительно, все фигуристы выглядели жутко уставшими после своих перфомансов.

Александр Самарин точно не планировал выступать не в сильнейшей разминке, но пришлось. Его чумовой контент позволял рассчитывать на камбэк. И он тоже начал шикарно — каскад четверной лутц-ойлер-тройной сальхов. Ну, а дальше по традиции падение с квад-флипа. Крайне редко выезжает Саша с флипа, но упорно продолжает ставить его в программу. Неудачу на флипе Самарин компенсировал отличным исполнением четверного тулупа, дальше был удачный тройной аксель. Но с еще одного трикселя он рухнул.

После такого выступления Самарин не нашел слов, чтобы что-то прокомментировать. Он явно не надеялся, что еще может быть в тройке, учитывая, что проиграл примерно полбалла Даниеляну.

Но в финальной разминке начался кромешный ад. Андрей Лазукин напрочь завалил все. У него вообще ничего не получилось. Сам ученик Мишина пожаловался на больное колено.

Далее выступал еще один предстартовый фаворит Дмитрий Алиев. Назвать его прокат идеальным просто нельзя. Но Алиев этого сезона отличается от себя прошлых лет тем, что борется за каждый прыжок до конца. На старте он сделал четверной лутц, но тут же падение с квад-тулупа. Дальше Дима все-таки сделал четверной тулуп, пусть и не с самым чистым выездом. Потом пошли каскады с флипом, лутцем. Но закончил Алиев падением на дорожке… Тем не менее сделанного и высоких компонентов хватило ученику Рукавицына, чтобы перехватить лидерство. По произвольной он слегка уступил Даниеляну (173,63), но сумма оказалась лучшей (260,98).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Nlr8afJevVg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В тройке после короткой, как я уже сказал, было два юниора Гуменник и Мозалев, но оба не сумели справиться с собой. Были и падения, и недокруты. И они улетели за пределы тройки.

Последним выступал лидер Макар Игнатов. По ходу его проката решалось, кто станет чемпионом России и кто же отправится на чемпионат Европы. Третьим к тому моменту все еще оставался Самарин, несмотря на 2 падения. И Макар не сумел сделать все так же круто, как в Москве. Четверной сальхов он спас, как и триксель. Квад-тулуп получился отменным. Но дальше пошли всевозможные косячки. Каскад с двойным сальховом, за вращения 1-й и 2-й уровень. В итоге такого выступления хватило только для четвертого места.

Алиев впервые становится чемпионом России. А Самарин проползает в сборную на чемпионат Европы. Даниелян сенсационно выигрывает серебро, отыграв 11 позиций в произвольной. И теперь он точно должен быть рад, что не отобрался в финал юниорского Гран-при.