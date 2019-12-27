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17:09 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Косторная показала результат выше мирового рекорда на чемпионате России

Алена Косторная продемонстрировала результат выше мирового рекорда в женском одиночном катании в короткой программе на чемпионате России. Соревнования проходят в Красноярске.

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Источник: AP 2019

Спортсменка показала результат 89,86 балла и занимает промежуточное первое место. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит Косторной (85,45), он был установлен в финале Гран-при в декабре (Косторная стала победительницей финала). Результат Косторной не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Также 16-летней Косторной принадлежит мировой рекорд по сумме баллов в короткой и произвольной программах (247,59).

Она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии. На чемпионатах России спортсменка дважды становилась третьей.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу.

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