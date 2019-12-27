Фигуристка Косторная показала результат выше мирового рекорда на чемпионате России

Источник: AP 2019

Спортсменка показала результат 89,86 балла и занимает промежуточное первое место. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит Косторной (85,45), он был установлен в финале Гран-при в декабре (Косторная стала победительницей финала). Результат Косторной не будет ратифицирован, так как чемпионат России проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Также 16-летней Косторной принадлежит мировой рекорд по сумме баллов в короткой и произвольной программах (247,59).

Она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии. На чемпионатах России спортсменка дважды становилась третьей.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу.