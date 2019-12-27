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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

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Косторная за короткую программу получила 89,86 балла, превысив собственный мировой рекорд — 85,45. Однако, согласно правилам, рекорд фигуристки на чемпионате России не будет ратифицирован, так как был установлен на соревнованиях национального уровня.

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Второе место заняла Анна Щербакова — 79,93, третьей стала Александра Трусова — 76,46.

Елизавета Туктамышева показала четвертый результат (75,74), Евгения Медведева — пятый (71,08), Станислава Константинова — девятый (66,00), Софья Самодурова — 11-й (64,38).

Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

По регламенту золотой и серебряный призеры чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы, но окончательный состав сборной России, включая третьего участника, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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