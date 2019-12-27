«Другой бы приехал и сдался»: Тарасова оценила прокат Медведевой на ЧР

«Про то, что она сменила коньки, мы будем говорить и говорить, они не сгибаются, нельзя сделать шаги, спасибо большое ей. Не знаю, мне кажется это первый раз, когда меняют ботинки, не коньки, а именно ботинки, это очень сложно. Только Женя смогла это сделать, молодец, действительно, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Мы болеем за наших, а наши здесь все. Я прям испугалась, а я всякое видела. Но она не сделала ни одного прыжка на разминке. Ну не важно, человек не сдается, борется, другой бы приехал и сдался бы — инвентарь сломался, с каждым может быть. А она, не жалея ног своих. Ноги же в кровь, когда новые ботинки, так же как и балетные туфли. Люди счастливы ее видеть. Вся страна смотри за ней».