Косторная побила мировой рекорд на ЧР, но его не засчитают. Медведева только пятая в короткой
Щербакова и Трусова завтра начнут погоню.
Щербакова и Трусова завтра начнут погоню.
Когда на чемпионате России в Красноярске завершили соревноваться танцевальные пары и мужчины, женщины только вышли показывать свои короткие программы. На льду появились сильнейшие одиночницы не только страны, но и мира.
Интригу долго держать не будем. Как и ожидалось, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова ожидаемо в тройке сильнейших после короткой программы. Все три девушки выступили великолепно, но абсолютным лидером стала Алена Косторная с 51 баллом только за технику — за триксель почти все судьи поставили +5. Итоговые 89,86 — это круче ее же мирового рекорда на 4,5 балла. Но на национальных чемпионатах мировые достижения не фиксируются.
Отрыв от Щербаковой целых десять баллов. Однако Аня не отставала по качеству — своим выступлением она заворожила всех болельщиков. Щербакова была единственной из всей тройки, кто исполнял каскад тройной лутц — тройной риттбергер, он позволил ей немного оторваться от Трусовой.
У Трусовой прокат был не совсем удачным
Позже после проката Саша объяснила это тем, что на таких серьезных соревнованиях, как чемпионат России на риски идти не следует, хотя решали тренеры:
Довольна прокатом, осталось ощущение, что
что-тоне доделала, потому что не прыгнула тройной аксель. После утренней тренировки тренеры сказали делать двойной, чтобы отбираться. Долго не хотела соглашаться с ними. Но это верное решение, здесь нужно не рисковать. На следующих стартах я обязательно буду заходить на тройной аксель.
Зато тройной аксель неплохо пошел у Елизаветы Туктамышевой, правда, выезд был в тройку. Лиза была сегодня в ударе — очень азартно выглядела дорожка, можно смело сказать, что она была ее самой лучшей в этом сезоне. А вот прыжки оказались тяжеловатыми, как сказала Лиза после проката:
Прыжки сегодня не были классными, не совсем мои. Но все равно довольна тем, что поставили.
Туктамышева твердо стоит на четвертом месте за юными фигуристками. Сможет ли она с ними соперничать — будет известно в произвольной программе.
Самый напряженный прокат был у Евгении Медведевой: она пока пятая.
За день до старта у Жени случилась проблема с ботинком. Президент федерации фигурного катания Александр Горшков подтвердил эту информацию и сообщил, что новые ботинки были уже приобретены. Однако на сегодняшней тренировке многие стали свидетелями ужасного зрелища «реанимированного» перемотанного конька. Многие фигуристы рассказывают, что раскатывать новые коньки — это сущий ад. Выступать на соревнованиях в таких, наверное, было бы еще хуже. Женя оставила старые.
Во время проката Медведева очень осторожничала на элементах, естественно были помарки — на каскаде тройной флип — тройной тулуп на тулупе был недокрут, а все вращения были на 2-й и 3-й уровни.