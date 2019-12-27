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19:14 (мск), источник: Sport24

Косторная побила мировой рекорд на ЧР, но его не засчитают. Медведева только пятая в короткой

Щербакова и Трусова завтра начнут погоню.

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Источник: Sport24

Когда на чемпионате России в Красноярске завершили соревноваться танцевальные пары и мужчины, женщины только вышли показывать свои короткие программы. На льду появились сильнейшие одиночницы не только страны, но и мира.

Интригу долго держать не будем. Как и ожидалось, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова ожидаемо в тройке сильнейших после короткой программы. Все три девушки выступили великолепно, но абсолютным лидером стала Алена Косторная с 51 баллом только за технику — за триксель почти все судьи поставили +5. Итоговые 89,86 — это круче ее же мирового рекорда на 4,5 балла. Но на национальных чемпионатах мировые достижения не фиксируются.

Отрыв от Щербаковой целых десять баллов. Однако Аня не отставала по качеству — своим выступлением она заворожила всех болельщиков. Щербакова была единственной из всей тройки, кто исполнял каскад тройной лутц — тройной риттбергер, он позволил ей немного оторваться от Трусовой.

У Трусовой прокат был не совсем удачным из-за небольшого технического момента: платье-трансформер не раскрылось до конца, и докатывать программу пришлось с болтающимся куском ткани. Также, на удивление, контент Саши был упрощен — заявленный триксель в программе был заменен на дупель.

Позже после проката Саша объяснила это тем, что на таких серьезных соревнованиях, как чемпионат России на риски идти не следует, хотя решали тренеры:

Довольна прокатом, осталось ощущение, что что-то не доделала, потому что не прыгнула тройной аксель. После утренней тренировки тренеры сказали делать двойной, чтобы отбираться. Долго не хотела соглашаться с ними. Но это верное решение, здесь нужно не рисковать. На следующих стартах я обязательно буду заходить на тройной аксель.

Зато тройной аксель неплохо пошел у Елизаветы Туктамышевой, правда, выезд был в тройку. Лиза была сегодня в ударе — очень азартно выглядела дорожка, можно смело сказать, что она была ее самой лучшей в этом сезоне. А вот прыжки оказались тяжеловатыми, как сказала Лиза после проката:

Прыжки сегодня не были классными, не совсем мои. Но все равно довольна тем, что поставили.

Туктамышева твердо стоит на четвертом месте за юными фигуристками. Сможет ли она с ними соперничать — будет известно в произвольной программе.

Самый напряженный прокат был у Евгении Медведевой: она пока пятая.

За день до старта у Жени случилась проблема с ботинком. Президент федерации фигурного катания Александр Горшков подтвердил эту информацию и сообщил, что новые ботинки были уже приобретены. Однако на сегодняшней тренировке многие стали свидетелями ужасного зрелища «реанимированного» перемотанного конька. Многие фигуристы рассказывают, что раскатывать новые коньки — это сущий ад. Выступать на соревнованиях в таких, наверное, было бы еще хуже. Женя оставила старые.

Во время проката Медведева очень осторожничала на элементах, естественно были помарки — на каскаде тройной флип — тройной тулуп на тулупе был недокрут, а все вращения были на 2-й и 3-й уровни.

Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа

  1. Алена Косторная — 89,962.
  2. Анна Щербакова — 79,933.
  3. Александра Трусова — 76,464.
  4. Елизавета Туктамышева — 75,745.
  5. Евгения Медведева — 71,086.
  6. Анастасия Гулякова — 66,857.
  7. Анна Фролова — 66,458.
  8. Валерия Шульская — 66,179.
  9. Станислава Константинова — 66,0010.
  10. Серафима Саханович — 65,4211.
  11. Софья Самодурова — 64,3812.
  12. Анастасия Губанова — 60,8713.
  13. Елизавета Нугуманова — 60,0114.
  14. Ксения Синицына — 59,7215.
  15. Ксения Цибинова — 58,8416.
  16. Анастасия Грачева — 56,4717.
  17. Мария Талалайкина — 50,91.
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