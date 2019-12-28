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10:47 (мск), источник: Sport24

Мемы фанатов, плакаты в честь Загитовой и платье собаки Трусовой. За кулисами чемпионата России

Забавные наблюдения с «Платинум Арены».

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Источник: РИА "Новости"

Шутки Глейхенгауза и Дудакова о медведях

Огромные медведи — тренд подарков этого сезона. Игрушки, которые гораздо больше фигуристок, достались нескольким спортсменкам. Женя Медведева получила белого мишку, Аня Щербакова — серого, а Алена Косторная — панду.

В роли носильщиков выступили Брайан Орсер и Сергей Дудаков с Даниилом Глейхенгаузом.

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Причем специалисты из «Хрустального» сопровождали переноску медведей шутками. Игрушка по размеру сравнима со взрослым человеком. Глейхенгауз и Дудаков брали ее под руки и несли вдвоем. Тренеры сравнили это с помощью человеку, который перебрал с алкоголем.

«Вытрезвитель подъехал», — пошутил Дудаков в смешаной зоне.

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Платье для собачки Трусовой

Саша Трусова через несколько минут после комментария вернулась к журналистам. Двукратная чемпионка мира среди юниоров презентовала платье своей собачки породы чихуахуа Тины, которое не только представляет собой точную копию наряда хозяйки, но и в таком же стиле меняет цвет. Милота!

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Акция фанатов Медведевой

Прокат Евгении Медведевой вызвал самый мощный отклик от фанатов. После выступления двукратной чемпионки мира болельщики подскочили со своих кресел, а на лед полетели маленькие звезды — символ фигуристки.

Сразу после объявления оценок Жени с трибун раздалось легко «У-у-у» и немного свиста. Однако это не самое громкое недовольство дня. Больше зрители были не согласны с баллами уроженки Красноярска Софьи Самодуровой.

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Болельщики Загитовой

Загитовой на чемпионате России нет, но ее фанаты в Красноярск все равно приехали. Периодически на арене возникали плакаты с олимпийской чемпионкой. И их было гораздо больше, чем у многих фигуристок.

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Мемы на трибунах

Некоторые фанаты подходили к плакатам оригинального. Одна девушка вспомнила знаменитый фигурнокатательный мем «А где Алина?», который стал актуальным на этом чемпионате России.

Источник: Sport24

Ну, а факт о том, что чемпионат России круче чемпионата мира, опровергнуть невозможно.

Источник: Sport24

Константин Лесик

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