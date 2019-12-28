Алиев — новый чемпион, Косторная близка к совершенству, Синицина — Кацалапов защитили титул. Итоги второго дня чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

27 декабря в Красноярске прошел второй день чемпионата России по фигурному катанию

Были разыграны награды в танцах на льду и в соревнованиях мужчин

Также прошла короткая программа у женщин

«Матч ТВ» подводит основные итоги дня

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Пикантная особенность чемпионата России — жеребьевка на короткие программы, которая проводится без привязки к международному рейтингу, титулованности и опыту. Благодаря этому все звезды не сосредоточены в пределах последней шестерки участников, а распределены по разминкам более или менее равномерно.

Зрелище захватывало зрителя с первой и до последней секунды — открывать соревнования пришлось Александре Трусовой, а завершать — Евгении Медведевой. Каждая в заданных обстоятельствах сделала максимум возможного.

Двойной аксель Александры в прокате — не ошибка, а спланированная стратегия. Фигуристка активно разминала тройной аксель на утренней тренировке и даже выполнила несколько уверенных попыток с чистым выездом, но и падала тоже много. Тренеры приняли решение не рисковать лишний раз — серьезная ошибка в короткой программе кого угодно может отбросить так далеко, что даже четверными в произвольной отбиться будет почти невозможно. Потому что у соперниц тоже есть четверные.

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Саша сказала в микст-зоне, что долго не могла внутренне согласиться с позицией тренеров. Если бы она решала все сама — конечно, пошла бы на тройной аксель.

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Но теперь ей есть что терять, и это условие делает чемпионат России значительно интереснее.

Без ультра-си, к тому же с облегченным каскадом (лутц — тулуп вместо лутц — риттбергер) Трусова не могла рассчитывать на лидерство. 76,46 балла, третье промежуточное место и опасная близость от Елизаветы Туктамышевой — менее балла отделяет спортсменок друг от друга.

Елизавета Туктамышева, для которой это уже двенадцатое национальное первенство, как никто другой понимает цену потери. Перед короткой она волновалась так, как не волновалась давно. Потому выезд с тройного акселя получился смазанным, но в остальном это был прокат одновременно в удовольствие и на контроле. Особенно Лизе удалась дорожка шагов. 75,74 балла, и завтра в произвольной Туктамышева наверняка пойдет на самый серьезный шаг в своей спортивной карьере — попытается совместить тройной аксель и четверной тулуп в одной программе.

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Анна Щербакова к экватору сезона выкатала короткую так, что без ультра-си способна получить за нее оценку под 80 баллов. «Парфюмер» стал еще проникновенее и трагичнее — программа с настоящим гипнотическим эффектом. Анна занимает второе место перед произвольной, где сделает все, чтобы защитить свой титул чемпионки России.

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Разговоров перед короткой программой женщин только и было, что про Евгению Медведеву. Что с коньками? Есть ли запасные? А если нет запасных, то почему? Найдутся ли в Красноярске подходящие новые коньки и реально ли вообще на них будет прыгать?

Все оказалось куда сложнее и проще одновременно. В спортивных магазинах Красноярска фигуристке смогли подобрать только коньки для новичков (они отличаются от профессиональных жесткостью ботинка). Команда Медведевой честно попыталась отработать этот вариант до конца, но переставленные старые лезвия на новые ботинки проблему не решили — прыгать и кататься на них Евгения не могла. Потому пришлось вернуться к старым, один из которых сломан.

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Чтобы примерно понять ощущения Медведевой, можно представить себе девушку, которой предстоит день провести на ногах в туфлях с отваливающимся каблуком. На сломанном коньке фигурист не чувствует отталкивание и приземление, не может полностью контролировать свой шаг, а значит, каждый элемент превращается в новогоднюю лотерею, выиграть в которой — из области фантастики. Билет Евгении в короткой программе оказался несчастливым.

Прокат визуально был чистым, но судьи нашли недокрут на тулупе в каскаде и сняли уровни с вращений и дорожки шагов. 71,08 балла — не та сумма, с которой будет просто замахнуться на попадание в сборную на главные старты.

Алена Косторная, должно быть, сама понимает, насколько она хороша была в короткой программе. После выступления она с удовольствием отвечала на вопросы журналистов и явно наслаждалась всеобщим вниманием. Трудно поверить, что несколько дней назад слухи тщательно пытались «снять» Косторную с чемпионата России из-за травмы.

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В протоколе Косторной нет ни одной оценки ниже плюс четыре, которая пошла бы в зачет, а в компонентах появилась первая десятка. Да и в целом ее вторая оценка на полтора балла больше, чем у двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Что это, если не заявка на победу на чемпионате России?

Преимущество Алены перед ближайшей соперницей Анной Щербаковой — 10 баллов. Ей достаточно откататься в произвольной программе без больших срывов, чтобы выиграть свой пятый турнир в первом взрослом сезоне.

Танцы на льду

Дуэль двух лучших пар страны Виктории Синициной — Никиты Кацалапова и Александры Степановой — Ивана Букина прошла по обычным танцевальным законам. Трудно определить, кто же чемпион, а кто второй, поэтому судьи попытались решить проблему дипломатично.

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Ритм-танец, который у них действительно хорош, выиграли Виктория с Никитой с отрывом в полтора балла. Произвольный, в свою очередь, остался за Сашей и Ваней — правда, с преимуществом всего в две десятых. Российская федерация фигурного катания на коньках России продолжает вести дуэты в максимально близком коридоре оценок.

Это отличная тактика, благодаря которой американцы не остаются без призов чемпионатов мира в танцах на льду на протяжении последних пяти лет. Они не выделяют в качестве явного лидера ни один из своих дуэтов, поэтому всегда в случае ошибки первых вторые или даже третьи готовы в любой момент подхватить древко с флагом и ленту с медалью.

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Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро стали бронзовыми призерами с уверенным отрывом от Аннабель Морозовой — Андрея Багина. И это можно назвать тихой сенсацией чемпионата. Далеко позади за Аннабель и Андреем остались чемпионы мира среди юниоров Скопцова — Алешин, победители юниорского финала Гран-при Шевченко — Еременко, бронзовые призеры прошлого чемпионата России Евдокимова — Базин и победители юношеских Олимпийских Игр Шпилевая — Смирнов.

Мужское одиночное катание

После короткой программы лидеры были самые неожиданные — Макар Игнатов, Андрей Мозалев и Петр Гуменник. Произвольная программа перетасовала турнирную таблицу таким образом, что ни один из них на итоговый пьедестал не попал.

Макару Игнатову, похоже, упорно не хватает выносливости. Большим его плюсом можно считать качество вытягивать прыжки даже тогда, когда сил уже нет, но все-таки отсутствие сил на вторую половину программы существенно осложняет жизнь спортсмену. Он и бронзу-то проиграл по большому счету потерей уровней на вращениях, в которых не смог досидеть нужное количество оборотов из-за нехватки сил.

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Третьим стал Александр Самарин, которому после неудачной короткой программы не оставалось ничего другого, кроме как пытаться исполнить свой самый убойный контент. Четверной лутц в каскаде с сальховом через ойлер, четверной флип и четверной тулуп. Жаль только второй тройной аксель — из-за падения Самарин остался без еще одного каскада. Тем не менее 172,06 балла в произвольной программе при условии множества ошибок соперников позволили Александру зацепиться на бронзовую медаль.

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Серебряным призером непредсказуемо, но совершенно справедливо стал 16-летний Артур Даниелян. Произвольную программу он вообще выиграл, потому что показал близкое к абсолюту по чистоте катание с двумя четверными сальховами.

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Интересно, каким будет решение тренерского совета и исполкома относительно состава мужской сборной на чемпионат Европы. По возрасту Даниелян имеет право туда поехать, а по регламенту позицией для обсуждения является только третье место — первые два включаются в состав по умолчанию.

Исполком объявит состав сборной 29 декабря. 28 декабря пройдут произвольные программы у спортивных пар и женщин.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при

Результаты второго соревновательного дня чемпионата России

Мужчины

Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев — 260,98.

2. Артур Даниелян — 253,42.

3. Александр Самарин — 252,74.

4. Макар Игнатов — 249,46.

5. Андрей Мозалев — 240,55.

6. Даниил Самсонов — 240,21.

7. Петр Гуменник — 238,08.

8. Антон Шулепов — 237,76.

9. Сергей Воронов — 233,82.

10. Андрей Зубер — 225,77.

11. Илья Яблоков — 223,81.

12. Андрей Лазукин — 223,09.

13. Леонид Свириденко — 222,79.

14. Егор Мурашов — 221,80.

15. Владимир Самойлов — 220,73.

16. Владислав Катичев — 181,39.

Произвольная программа

1. Артур Даниелян — 177,70.

2. Дмитрий Алиев — 173,63.

3. Александр Самарин — 172,06.

4. Макар Игнатов — 160,58.

5. Даниил Самсонов — 159,33.

6. Владимир Самойлов — 159,30.

7. Антон Шулепов — 156,59.

8. Сергей Воронов — 154,21.

9. Андрей Мозалев — 152,21.

10. Петр Гуменник — 150,02.

11. Илья Яблоков — 147,95.

12. Андрей Зубер — 147,74.

13. Егор Мурашов — 146,80.

14. Леонид Свириденко — 144,18.

15. Андрей Лазукин — 137,53.

16. Владислав Катичев — 112,08.

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 220,74.

2. Александра Степанова — Иван Букин — 219,72.

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 197,73.

4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 189,10.

5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 186,81.

6. Софья Шевченко — Роман Еременко — 181,67.

7. Софья Евдокимова — Егор Базин — 180,68.

8. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 176,21.

9. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 175,67.

10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 154,28.

11. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 141,17.

12. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 140,58.

13. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 138,69.

14. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 115,73.

Произвольный танец

1. Александра Степанова — Иван Букин — 132,59.

2. Виктория Синицина — Никита Кацалапов — 132,31.

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро — 120,35.

4. Аннабель Морозова — Андрей Багин — 115,43.

5. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин — 112,83.

6. Софья Шевченко — Роман Еременко — 111,19.

7. Софья Евдокимова — Егор Базин — 109,26.

8. Ксения Конкина — Павел Дрозд — 107,17.

9. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — 105,33.

10. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин — 96,75.

11. Мария Игнатьева — Михаил Брагин — 86,45.

12. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко — 85,91.

13. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 84,70.

14. Елизавета Пасечник — Егор Колосовский — 75,66.

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная — 89,96.

2. Анна Щербакова — 79,93.

3. Александра Трусова — 76,46.

4. Елизавета Туктамышева — 75,74.

5. Евгения Медведева — 71,08.

6. Анастасия Гулякова — 66,85.

7. Анна Фролова — 66,45.

8. Валерия Шульская — 66,17.

9. Станислава Константинова — 66,00.

10. Серафима Саханович — 65,42.

11. Софья Самодурова — 64,38.

12. Анастасия Губанова — 60,87.

13. Елизавета Нугуманова — 60,01.

14. Ксения Синицына — 59,72.

15. Ксения Цибинова — 58,84.

16. Анастасия Грачева — 56,47.

17. Мария Талалайкина — 50,91.

Анастасия Панина