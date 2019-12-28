Трусова выполнила четыре четверных прыжка на тренировке произвольной программы на ЧР

Во время прогона Трусова исполнила четверной лутц, четверной флип, каскад четверной тулуп — тройной тулуп и каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов. Она не пробовала исполнить четверной сальхов, как в прошлых прокатах.