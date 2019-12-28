Щербакова дважды упала во время прогона произвольной программы на ЧР

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Щербакова в прогоне чисто сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а с четверного флипа и сольного четверного лутца упала.

Сайт Первого канала

Анна занимает второе место после короткой программы на чемпионате России. Судьи оценили её прокат в 79,96 балла. Лидирует Алёна Косторная. Победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей же мирового рекорда (85,45).

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