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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Щербакова дважды упала во время прогона произвольной программы на ЧР

Действующая чемпионка России Анна Щербакова дважды упала во время тренировки перед произвольной программой на первенстве страны в Красноярске.

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Щербакова в прогоне чисто сделала каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а с четверного флипа и сольного четверного лутца упала.

Сайт Первого канала

Анна занимает второе место после короткой программы на чемпионате России. Судьи оценили её прокат в 79,96 балла. Лидирует Алёна Косторная. Победительница финала Гран-при получила 89,86 балла, что выше принадлежащего ей же мирового рекорда (85,45).

Во время загрузки произошла ошибка.

Промежуточное третье место — за Александрой Трусовой. За короткую программу она получила от судей 76,46 балла.
Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 28 декабря.

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