«Шикарные элементы!» Тарасова в восторге от Бойковой и Козловского

«Выиграли ребята. Какие шикарные были элементы. Сделали абсолютно все, и спуски на одной руке, и вот все-все, без помарочек. С контролем, но наотмашь. Интересные ребята выросли. В этом есть мастерство. Катаешься лучше всех и все, не нужно быть математиком», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.