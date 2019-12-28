«Шикарные элементы!» Тарасова в восторге от Бойковой и Козловского

Бойкова и Козловский выиграли национальное первенство среди спортивных пар, на 0,47 балла обойдя серебряных призеров Тарасову и Морозова.
«Выиграли ребята. Какие шикарные были элементы. Сделали абсолютно все, и спуски на одной руке, и вот все-все, без помарочек. С контролем, но наотмашь. Интересные ребята выросли. В этом есть мастерство. Катаешься лучше всех и все, не нужно быть математиком», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Согласно регламенту, пары Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов смогут выступить на чемпионате Европы. Итоговый состав сборной, включая третьего участника, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России.