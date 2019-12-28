Медведева подтвердила снятие с чемпионата России и объяснилась

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Медведева объяснила, что выступление в старых ботинках несло дополнительную угрозу ее здоровью, поэтому она решила отказаться от участия в чемпионате. «Это очень сложное и глубоко неприятное решение», — призналась фигуристка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Она отметила, что впервые в карьере снялась с соревнований, из-за чего почувствовала себя «мягко говоря, не очень хорошо». Тем не менее россиянка заявила, что этот опыт ее закалит.

Ранее 28 декабря фамилия Медведевой пропала из списка участников произвольной программы. На прошедшей 26 декабря тренировке у спортсменки сломались коньки. Она попыталась тренироваться в новых, но в итоге вернулась к поврежденному инвентарю.

После короткой программы Медведева занимала пятое место с результатом 71,08 балла. Тройку лидеров составили Алена Косторная (89,86 балла), Анна Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Четвертую строчку с результатом 75,74 балла заняла Елизавета Туктамышева.