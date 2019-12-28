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16:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведева подтвердила снятие с чемпионата России и объяснилась

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире Первого канала подтвердила, что не будет выступать в произвольной программе на чемпионате России. Спортсменка отметила, что снялась с соревнований из-за проблем с коньками.

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13
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Медведева объяснила, что выступление в старых ботинках несло дополнительную угрозу ее здоровью, поэтому она решила отказаться от участия в чемпионате. «Это очень сложное и глубоко неприятное решение», — призналась фигуристка.

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Она отметила, что впервые в карьере снялась с соревнований, из-за чего почувствовала себя «мягко говоря, не очень хорошо». Тем не менее россиянка заявила, что этот опыт ее закалит.

Ранее 28 декабря фамилия Медведевой пропала из списка участников произвольной программы. На прошедшей 26 декабря тренировке у спортсменки сломались коньки. Она попыталась тренироваться в новых, но в итоге вернулась к поврежденному инвентарю.

После короткой программы Медведева занимала пятое место с результатом 71,08 балла. Тройку лидеров составили Алена Косторная (89,86 балла), Анна Щербакова (79,93) и Александра Трусова (76,46). Четвертую строчку с результатом 75,74 балла заняла Елизавета Туктамышева.

Первенство России по фигурному катанию 2020 года проходит с 24 по 29 декабря в Красноярске. По результатам турнира будет сформирован состав российской сборной на чемпионат Европы, который пройдет с 20 по 26 января в австрийском городе Грац.

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