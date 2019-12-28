«Девочка с сибирским характером»: Тарасова о прокате Самодуровой на ЧР
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила произвольную программу Софьи Самодуровой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила произвольную программу Софьи Самодуровой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
По итогам двух программ Самодурова набрала 192,08 балла. Выступление в произвольной программе судьи оценили в 127,70 балла.
«Молодец, без видимых ошибок. К сожалению, с недокрутами, но справилась. Она вообще с собой справилась. В прошлом году не упустила свой шанс, везде была на своем месте, все прыгала с докрутами. Но в этом году не может претендовать на чемпионское звание, потому что очень изменилась к лету, тело начало меняться. Но пройдет еще годик, и недокрутов не будет. Нет, конечно, большого прыжка, чтобы думать о четверных, но Мишин — это тот тренер, который вытащит из спортсменов максимум того, что они умеют. Я рада, что Соня вернулась и не ушла в прошлом году. Девочка с настоящим сибирском характером», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
В 2018 году Самодурова заняла шестое место на первенстве России.