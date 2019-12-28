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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева снялась, но может попасть в сборную. Что произошло на самом деле?

Произошедшее с Евгенией Медведевой на чемпионате России вроде бы носит случайный, но символический характер.

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Что случилось?

Евгения Медведева может сделать любой вечер. Даже если она в нем не участвует или не является фаворитом.

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Пока на катке красиво сражались между собой пары Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов, пресс-центр стоял на ушах из-за слухов о снятии Евгении Медведевой. Первые симптомы появились на сайте Федерации фигурного катания — Медведева исчезла из стартового протокола. Через несколько минут как будто спохватились — и протокол исчез с сайта. Но в соседней вкладке «результаты» Медведевой заранее был проставлен WD — значок о снятии.

Ну, а апогеем процесса разгадки стал эфир на Первом канале. Студия канала соседствует через стенку с пресс-центром. Поэтому пишущие журналисты ринулись к барьеру послушать информацию из первых уст.

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Как и в случае со слухами вокруг Алины Загитовой о возможной паузе/уходе (кому как больше нравится), снятие Медведевой подтвердилось. При этом Евгения заявила, что будет участвовать в показательных соревнованиях, правда, без прыжков. Возможно, что-то похожее будет и в шоу, которые запланированы на конец года.

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Причина — коньки

Фаворитом соревнований Медведева сегодня не являлась. Пожалуй, и претендентом на тройку в сборной тоже — здесь мы не покривим душой. В сложной ситуации с коньками, без элементов ультра-си только массовый завал Трусовой и Туктамышевой мог обусловить попадание участницы Олимпиады в медали.

После проката короткой программы Медведева фактически говорила только о коньках и боли в ногах. Краткая хронология:

— В четверг Медведева ломает ботинок на закрытой тренировке на «Кристалл-арене».

— Следом за этим Медведева пытается купить новые коньки в Красноярске. Они той же фирмы Edea, но стоят 20 тысяч и, понятное дело, для профессионального катания подходят слабо.

— Евгения возвращается на старые коньки, поврежденный вместе с Орсером они «ночью обматывали скотчем», и занимает пятое место в короткой программе.

— На тренировку в субботу фигуристка выходит снова в старых коньках — но явно недовольна, почти не делает прыжков и уходит досрочно.

— Вечером Медведева официально снимается с произвольной программы.

Вопрос о наличии запасных коньков спорный. Любой фигурист расскажет, что их надо месяц разнашивать.

Максим Траньков в интервью «СЭ» говорил, что проблем возникнуть не должно: «Коньки фирмы Edea разнашиваются легко, как кроссовки. Двух тренировок может вполне оказаться достаточно».

Проблема в том, что запасных коньков не оказалось, да и не сказать, что поломка коньков — такое уж частое явление. В соцсетях можно встретить информацию, что коньки, взятые Евгенией на чемпионат России, были новые, а старые остались в Москве. Вчера об этом попытались спросить Медведеву, но когда она уже уходила из микст-зоны. Так или иначе — а конспирологических версий о подстроенности сюжета наверняка не избежать. С учетом того, что Медведева не отказывается от шоу, критика может только усилиться.

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Отбор на чемпионат мира — возможен

Теперь — главное. Может ли в нынешней ситуации Медведева рассчитывать на попадание на чемпионат мира? Теоретически — да. Третье место в сборной определяется голосованием тренерского совета и исполкома. В регламенте написано, что тренерский совет принимает во внимание «уровень и стабильность результатов, показанных на этапах и финале “Гран-при” ISU, а также с учетом технической оснащенности соревновательных программ, надежности их исполнения, включая элементы высшей категории сложности, хореографической подготовленности, психологической устойчивости, возраста и перспективных возможностей спортсменов».

Словом, критерии довольно широки. При желании тренерского совета на чемпионат мира может поехать и Медведева. В прошлом году Туктамышевой на чемпионате не было вовсе, но финал Кубка России официально признавался отбором в сборную, а семь членов совета проголосовали за ее включение в национальную команду. Прецедент есть, и довольно однозначный.

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Так что эпопея с Медведевой и сборной сегодня отнюдь не закончилась. Но кажется, время в фигурном катании слишком неумолимо и перемалывает тех, кто пытается этому сопротивляться. У всех трех участниц Олимпиады — Загитовой, Медведевой и Сотсковой — неоднозначная ситуация. Алина выиграла чемпионат мира-2019, но сейчас не соревнуется. Сотскова просто пропала и занимает последние места на любых турнирах.

Медведева оставалась в обойме, но шансов на участие в сборной мало — впереди нее в очереди сразу четыре человека. Уже не первый раз задается вопрос, что делать в фигурном катании со второй частью сезона? Турнир для отсутствующих в первой тройке на чемпионате России нужен.

Но вряд ли Медведева сейчас в нем заинтересована. Тем не менее, два сезона без финала «Гран-при» и медалей чемпионата России — это слишком показательно. Впрочем, если главная цель — Олимпиада, лишняя пауза может пойти на пользу. Прямо за объявлением о снятии Евгения сказала, что небольшой прогресс в четверных есть.

Главное — чтобы коньки были в порядке.

Дмитрий Кузнецов

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