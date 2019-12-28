Медведева снялась, но может попасть в сборную. Что произошло на самом деле?

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Что случилось?

Евгения Медведева может сделать любой вечер. Даже если она в нем не участвует или не является фаворитом.

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Пока на катке красиво сражались между собой пары Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов, пресс-центр стоял на ушах из-за слухов о снятии Евгении Медведевой. Первые симптомы появились на сайте Федерации фигурного катания — Медведева исчезла из стартового протокола. Через несколько минут как будто спохватились — и протокол исчез с сайта. Но в соседней вкладке «результаты» Медведевой заранее был проставлен WD — значок о снятии.

Ну, а апогеем процесса разгадки стал эфир на Первом канале. Студия канала соседствует через стенку с пресс-центром. Поэтому пишущие журналисты ринулись к барьеру послушать информацию из первых уст.

Как и в случае со слухами вокруг Алины Загитовой о возможной паузе/уходе (кому как больше нравится), снятие Медведевой подтвердилось. При этом Евгения заявила, что будет участвовать в показательных соревнованиях, правда, без прыжков. Возможно, что-то похожее будет и в шоу, которые запланированы на конец года.

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Причина — коньки

Фаворитом соревнований Медведева сегодня не являлась. Пожалуй, и претендентом на тройку в сборной тоже — здесь мы не покривим душой. В сложной ситуации с коньками, без элементов ультра-си только массовый завал Трусовой и Туктамышевой мог обусловить попадание участницы Олимпиады в медали.

После проката короткой программы Медведева фактически говорила только о коньках и боли в ногах. Краткая хронология:

— В четверг Медведева ломает ботинок на закрытой тренировке на «Кристалл-арене».

— Следом за этим Медведева пытается купить новые коньки в Красноярске. Они той же фирмы Edea, но стоят 20 тысяч и, понятное дело, для профессионального катания подходят слабо.

— Евгения возвращается на старые коньки, поврежденный вместе с Орсером они «ночью обматывали скотчем», и занимает пятое место в короткой программе.

— На тренировку в субботу фигуристка выходит снова в старых коньках — но явно недовольна, почти не делает прыжков и уходит досрочно.

— Вечером Медведева официально снимается с произвольной программы.

Вопрос о наличии запасных коньков спорный. Любой фигурист расскажет, что их надо месяц разнашивать.

Максим Траньков в интервью «СЭ» говорил, что проблем возникнуть не должно: «Коньки фирмы Edea разнашиваются легко, как кроссовки. Двух тренировок может вполне оказаться достаточно».

Проблема в том, что запасных коньков не оказалось, да и не сказать, что поломка коньков — такое уж частое явление. В соцсетях можно встретить информацию, что коньки, взятые Евгенией на чемпионат России, были новые, а старые остались в Москве. Вчера об этом попытались спросить Медведеву, но когда она уже уходила из микст-зоны. Так или иначе — а конспирологических версий о подстроенности сюжета наверняка не избежать. С учетом того, что Медведева не отказывается от шоу, критика может только усилиться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6gR3E3HbFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6gR3E3HbFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6gR3E3HbFE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitri Kouznetsov (@lublinec)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-25T17:48:52+00:00">25 Дек 2019 в 9:48 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отбор на чемпионат мира — возможен

Теперь — главное. Может ли в нынешней ситуации Медведева рассчитывать на попадание на чемпионат мира? Теоретически — да. Третье место в сборной определяется голосованием тренерского совета и исполкома. В регламенте написано, что тренерский совет принимает во внимание «уровень и стабильность результатов, показанных на этапах и финале “Гран-при” ISU, а также с учетом технической оснащенности соревновательных программ, надежности их исполнения, включая элементы высшей категории сложности, хореографической подготовленности, психологической устойчивости, возраста и перспективных возможностей спортсменов».

Словом, критерии довольно широки. При желании тренерского совета на чемпионат мира может поехать и Медведева. В прошлом году Туктамышевой на чемпионате не было вовсе, но финал Кубка России официально признавался отбором в сборную, а семь членов совета проголосовали за ее включение в национальную команду. Прецедент есть, и довольно однозначный.

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Конец звезд Пхенчхана?

Так что эпопея с Медведевой и сборной сегодня отнюдь не закончилась. Но кажется, время в фигурном катании слишком неумолимо и перемалывает тех, кто пытается этому сопротивляться. У всех трех участниц Олимпиады — Загитовой, Медведевой и Сотсковой — неоднозначная ситуация. Алина выиграла чемпионат мира-2019, но сейчас не соревнуется. Сотскова просто пропала и занимает последние места на любых турнирах.

Медведева оставалась в обойме, но шансов на участие в сборной мало — впереди нее в очереди сразу четыре человека. Уже не первый раз задается вопрос, что делать в фигурном катании со второй частью сезона? Турнир для отсутствующих в первой тройке на чемпионате России нужен.

Но вряд ли Медведева сейчас в нем заинтересована. Тем не менее, два сезона без финала «Гран-при» и медалей чемпионата России — это слишком показательно. Впрочем, если главная цель — Олимпиада, лишняя пауза может пойти на пользу. Прямо за объявлением о снятии Евгения сказала, что небольшой прогресс в четверных есть.

Главное — чтобы коньки были в порядке.