Самодурова: В планах выучить докрученный тройной аксель
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, что в ее планах изучить качественный аксель в три с половиной оборота.
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, что в ее планах изучить качественный аксель в три с половиной оборота.
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«Сейчас в планах доучить докрученный тройной аксель. Сегодня я его показала на тренировке с небольшим недокрутом. Шеф (тренер Алексей Мишин) сказал, хорошо», — сказала Самодурова журналистам.