Тренер Медведевой отреагировал на снятие фигуристки с чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Евгения была в фантастической форме, она была подготовлена к этому чемпионату. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не могли такого ожидать. Это трагически ужасно», — заявил Орсер.

Сама фигуристка объяснила снятие с турнира нежеланием получить травму: накануне у Медведевой сломались коньки. В новых 20-летняя спортсменка не смогла тренироваться.

Ранее 28 декабря Медведеву удалили из списка участников произвольной программы.

По итогам короткой программы россиянка занимала пятое место, набрав 71,08 балла.