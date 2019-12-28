Тарасова объяснила слабый прокат Туктамышевой на ЧР снятием Медведевой
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате России.
За свои два проката Туктамышева получила оценку 204,63 балла.
«Должна была выйти второй и вдруг выходит первой (из-за снятия Евгении Медведевой), это совсем другая разминка, три минуты всего, чтобы сохранить силы и отдышаться перед прокатом. Ох, Лиза! Понимаете отсутствие Жени и шесть минут, которые давались бы Лизе. Потому что готовишься с тех пор, как вытащил свой номер, рассчитываешь эти минуты. У Лизы не бывает недокрутов. Должно же ей хоть
В воскресенье спортсменки представят показательные номера.
«Не накатано пока, только выучила четверной тулуп, рискнула, это очень сложно, ввести в программу три многооборотных прыжка, обычно это делается раньше, а не перед новым годом», — отметил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.