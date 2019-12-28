Тарасова объяснила слабый прокат Туктамышевой на ЧР снятием Медведевой

«Должна была выйти второй и вдруг выходит первой (из-за снятия Евгении Медведевой), это совсем другая разминка, три минуты всего, чтобы сохранить силы и отдышаться перед прокатом. Ох, Лиза! Понимаете отсутствие Жени и шесть минут, которые давались бы Лизе. Потому что готовишься с тех пор, как вытащил свой номер, рассчитываешь эти минуты. У Лизы не бывает недокрутов. Должно же ей хоть когда-нибудь повезти», —сказала Тарасова в эфире Первого канала.