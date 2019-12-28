Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России в одиночном катании
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Анна Щербакова одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Щербакова в субботу получила за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ действующая чемпионка набрала 261,87 балла и второй год подряд заняла итоговое первое место. Второй стала Алёна Косторная (259,83 балла), замкнула тройку Александра Трусова (226,34).
По регламенту золотой и серебряный призеры чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы, но окончательный состав сборной России, включая третьего участника, будет утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).