Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России в одиночном катании

Щербакова в субботу получила за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ действующая чемпионка набрала 261,87 балла и второй год подряд заняла итоговое первое место. Второй стала Алёна Косторная (259,83 балла), замкнула тройку Александра Трусова (226,34).

Результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды, которые составляют 166,62 (установлен Александрой Трусовой) и 247,59 балла (установлен Аленой Косторной) соответственно, но, согласно правилам, рекорд фигуристки на чемпионате России не будет ратифицирован, так как был установлен на соревнованиях национального уровня.