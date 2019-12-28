«Такого не было никогда!»: Тарасова о произвольном прокате Щербаковой

По итогам проката произвольной программы Щербакова получила от судей 181.94 балла. По итогам двух программ фигуристка набрала 261.87 балла.

«Всем встать! Это называется: “Всем встать!”. И мы давайте тоже привстанем. Такого не было никогда в мире, это мировой рекорд. Четвертым прыжком сделать четверной лутц невозможно. Аня защищает свое звание», — сказала Тарасова в прямом эфире Первого канала.