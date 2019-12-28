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18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Такого не было никогда!»: Тарасова о произвольном прокате Щербаковой

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась в восторге от произвольной программы Анны Щербаковой на чемпионате России в Красноярске.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам проката произвольной программы Щербакова получила от судей 181.94 балла. По итогам двух программ фигуристка набрала 261.87 балла.

«Всем встать! Это называется: “Всем встать!”. И мы давайте тоже привстанем. Такого не было никогда в мире, это мировой рекорд. Четвертым прыжком сделать четверной лутц невозможно. Аня защищает свое звание», — сказала Тарасова в прямом эфире Первого канала.

Фигуристка является действующей чемпионкой России. В текущем сезоне Щербакова дважды побеждала на этапах Гран-при, а в Финале серии завоевала серебряные медали.

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