Туктамышева: 4-е место на ЧР после выдающихся фигуристок — это приятно

Источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева по итогам обеих программ набрала 204,63 балла и заняла четвертое место на чемпионате России в Красноярске. Победила на турнире Анна Щербакова, второй стала Алена Косторная, третьей — Александра Трусова. В произвольной программе фигуристка впервые в карьере попыталась исполнить четверной прыжок (тулуп), но упала.

«Четвертое место здесь, следом за тремя выдающимися спортсменками, очень приятно. Это для меня самое высокое место за последние годы, я пошла на четверной, рада катанию, рада результату», — сказала Туктамышева журналистам.