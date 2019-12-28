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19:03 (мск), источник: Sport24

Тарасова поддержала расплакавшуюся Трусову после неудачного проката на чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

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Источник: Sport24

Трусова упала с двух четверных прыжков, получила за произвольную программу 149,88 балла (226,34 — в сумме за две программы) и заняла итоговое 3-е место.

«Она сегодня не сделала свое. Она перестояла. Мне так кажется. Я не ее тренер и не претендую, что я такой специалист. Ей предстоит путь настоящего фигурного катания. Она, конечно, пишет историю. Вот ее четверной тулуп. Сегодня никто кроме нее это не сделал. А она это сделала в каскаде, во второй половине.

Это уникальный человек, доброжелательный, симпатичный, очень хороший. У нее не такой легкий путь. Расстроилась, но Этери Георгиевна ее быстро успокоила, — рассказала Тарасова в эфире «Первого канала».

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