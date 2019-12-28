Тарасова поддержала расплакавшуюся Трусову после неудачного проката на чемпионате России

«Она сегодня не сделала свое. Она перестояла. Мне так кажется. Я не ее тренер и не претендую, что я такой специалист. Ей предстоит путь настоящего фигурного катания. Она, конечно, пишет историю. Вот ее четверной тулуп. Сегодня никто кроме нее это не сделал. А она это сделала в каскаде, во второй половине.