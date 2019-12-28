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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова хочет вставить в программы тройной аксель

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Анна Щербакова рассказала после победы на чемпионате России в Красноярске, что планирует освоить тройной аксель.

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Источник: Спорт РИА Новости

Щербакова в субботу получила за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ она набрала 261,87 балла и стала двукратной чемпионкой России. Фигуристка дважды чисто исполнила четверной лутц, а на четверном флипе допустила помарку.

«Я очень довольна прежде всего своим прокатом, получилось практически все задуманное. Были какие-то недочеты, но в целом справилась и довольна, что отобралась на главные старты. Очень рада, что не испортила себе перед Новым годом настроение, буду праздновать на даче всей семьей. Поздравляю всех с Новым годом, хочу поблагодарить всех — тренеров, близких, болельщиков», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

«Я уже второй раз приезжаю раньше музыки и делаю дополнительный шаг перед последним вращением. Это бывает, но нежелательно. Я сейчас буду работать над тройным акселем, постараюсь его сделать и вставить в программы», — добавила фигуристка.

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