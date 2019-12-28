Щербакова хочет вставить в программы тройной аксель
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Анна Щербакова рассказала после победы на чемпионате России в Красноярске, что планирует освоить тройной аксель.
КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Анна Щербакова рассказала после победы на чемпионате России в Красноярске, что планирует освоить тройной аксель.
Щербакова в субботу получила за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ она набрала 261,87 балла и стала двукратной чемпионкой России. Фигуристка дважды чисто исполнила четверной лутц, а на четверном флипе допустила помарку.
«Я очень довольна прежде всего своим прокатом, получилось практически все задуманное. Были
«Я уже второй раз приезжаю раньше музыки и делаю дополнительный шаг перед последним вращением. Это бывает, но нежелательно. Я сейчас буду работать над тройным акселем, постараюсь его сделать и вставить в программы», — добавила фигуристка.