Щербакова хочет вставить в программы тройной аксель

Источник: Спорт РИА Новости

Щербакова в субботу получила за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ она набрала 261,87 балла и стала двукратной чемпионкой России. Фигуристка дважды чисто исполнила четверной лутц, а на четверном флипе допустила помарку.

«Я очень довольна прежде всего своим прокатом, получилось практически все задуманное. Были какие-то недочеты, но в целом справилась и довольна, что отобралась на главные старты. Очень рада, что не испортила себе перед Новым годом настроение, буду праздновать на даче всей семьей. Поздравляю всех с Новым годом, хочу поблагодарить всех — тренеров, близких, болельщиков», — сказала Щербакова на пресс-конференции.