Щербакова — двукратная, Косторная бессильна против суперчетверных. Феерическая произвольная женщин в Красноярске
Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Александра Трусова сорвала произвольную программу, но удержала бронзу.
Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Александра Трусова сорвала произвольную программу, но удержала бронзу.
Чемпионат России. Женщины
1. Анна Щербакова — 261,87
2. Алена Косторная — 259,83
3. Александра Трусова — 226,34
4. Елизавета Туктамышева — 204,63
5. Ксения Синицына — 202,96
6. Анна Фролова — 199,29.
После короткой программы женщин на чемпионате России могло сложиться впечатление, что происходящему не хватает
Война Евгении с поломанным коньком отправила ее на промежуточное пятое место? Признаемся откровенно, что были склонны недооценивать возникшую у фигуристки проблему. Думали, выкрутится, прорвется, как это бывало всегда, потерпит в конце концов.
Однако, когда Женя не смогла толком сделать хоть один прыжок на утренней тренировке в субботу, стало понятно — в этом бою с обстоятельствами ей придется отступить. В произвольной программе от
Больно? Наверняка. Досадно? Не только ей, но и всем болельщикам в Красноярске, ждавшим ее выступления. Недоработка в виде отсутствия с собой второй пары ботинок? Возможно. Но, к сожалению, такие вещи лучше всего усваиваются за счет печального опыта. Габриэла Пападакис после конфуза в
К слову, именно на Елизавету, снятие Медведевой повлияло в большей мере, ведь ей предстояло выходить на свою произвольную программу сразу же после разминки.
Примечательно, что операторы Первого канала поймали выражение лица Этери Тутберидзе, когда на арене объявляли о снятии Медведевой с произвольной программы. Оно словно выражало легкую иронию, но было совершенно непроницаемым, а взгляд Туктамышевой был устремлен только вперед — на лед. Где через несколько секунд она попробовала сделать исторический четверной тулуп, не для женского одиночного катания в целом, а для фигуристок, у которых в 17−18 лет
На остальные элементы Туктамышевой словно не хватало сил и нужного настроения, в итоге многие из них получались с помарками. Как итог, 128,29 балла за произвольную и 204,63 балла по сумме. Впору было посетовать, что традиционный вариант с двумя тройными акселями был бы куда более надежным, чем непривычный четверной тулуп и тот же аксель. Туктамышева попыталась совместить в одной программе два прыжка, которые пока не совмещала даже Трусова, а в мире с переменным успехом пытается смиксовать только 14-летняя американка Алиса Лью и 12-летняя ученица Тутберидзе Софья Акатьева.
И подобный исторический рывок за временем словно оставил Лизу совершенно без сил. Достаточно увидеть ее взгляд по окончании программы и учесть тот факт, что после проката она не смогла даже
А тем временем после легкого
Невероятный потенциал, заложенный в ее произвольной программе со сменой платья и самыми сложными из исполняемых четверных прыжков, был безукоризненно реализован и принес ей второе золото чемпионата страны подряд. Подобным из российских фигуристок последнего десятилетия может похвастаться только Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Щербакова, которую с начала сезона словно слегка недооценивали, снова обошла всех на самом сложном старте сезона. И это с нынешним контентом, а если добавит еще один четверной флип?
После подобной феерии на лед предстояло выходить лидеру после первого дня соревнований Косторной, понимая, что ее преимущество в 10 баллов полностью растаяло, а для удержания лидерства потребуется суперпрокат. Из тех, что невозможно выдавать по заказу один за другим. И ведь выступила то Алена уверенно, в ее протоколе за технику нет ни одного минуса. Другое дело, что после такого проката
Хотя куда более недовольной собой явно была Трусова. Ведь ситуация, в которой у нее получается лишь один четверной прыжок, для нее сродни провалу.
Однако она не была бы самой собой, если бы на фоне всех неудач просто сдала бы прокат. Не тот характер, настрой и уровень подготовки. Чего только стоил каскад «четверной