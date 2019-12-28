Щербакова — двукратная, Косторная бессильна против суперчетверных. Феерическая произвольная женщин в Красноярске

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России. Женщины

1. Анна Щербакова — 261,87

2. Алена Косторная — 259,83

3. Александра Трусова — 226,34

4. Елизавета Туктамышева — 204,63

5. Ксения Синицына — 202,96

6. Анна Фролова — 199,29.

После короткой программы женщин на чемпионате России могло сложиться впечатление, что происходящему не хватает какой-то остросюжетности по сравнению с прошлогодними страстями в Саранске. Ни тебе дуэли Алина Загитова — Евгения Медведева, ни оглушительного провала кого-то из записных фаворитов, как случилось в первый день женских соревнований в Саранске с той же Медведевой. Лидеры были хладнокровны и безукоризненны, разве что нервная помарка Елизаветы Туктамышевой на приземлении с тройного акселя вызывала досаду.

Грустное отступление Медведевой

Война Евгении с поломанным коньком отправила ее на промежуточное пятое место? Признаемся откровенно, что были склонны недооценивать возникшую у фигуристки проблему. Думали, выкрутится, прорвется, как это бывало всегда, потерпит в конце концов.

Недоброжелатели и вовсе обвиняли Медведеву в том, что она преувеличивает проблему и хочет привлечь к себе как можно больше внимания.

Однако, когда Женя не смогла толком сделать хоть один прыжок на утренней тренировке в субботу, стало понятно — в этом бою с обстоятельствами ей придется отступить. В произвольной программе от Шэ-Линн Бурн, насыщенной замысловатыми связками и движениями, c большим количеством прыжков и вращений, чем в короткой программе, с полуразваливающимся ботинком ловить было просто нечего.

Больно? Наверняка. Досадно? Не только ей, но и всем болельщикам в Красноярске, ждавшим ее выступления. Недоработка в виде отсутствия с собой второй пары ботинок? Возможно. Но, к сожалению, такие вещи лучше всего усваиваются за счет печального опыта. Габриэла Пападакис после конфуза в ритм-танце в Пхенчхане-2018 с расстегнувшимся платьем едва ли теперь рискнет надеть костюм с ненадежной фиксацией. Джонатан Гурейро после того, как развязавшийся ботинок год назад стоил им с Тиффани Загорски места на чемпионатах Европы и мира, стал относиться к этому совершенно иначе. Теперь скотч — неизменный спутник этого дуэта, начиная с февральского финала Кубка России. А Елизавета Туктамышева, пропустившая прошлогодний чемпионат страны из-за простуды и воспаления легких, теперь всегда будет особенно бережна к своему здоровью.

Рывок Туктамышевой за временем

К слову, именно на Елизавету, снятие Медведевой повлияло в большей мере, ведь ей предстояло выходить на свою произвольную программу сразу же после разминки. Кто-то из фигуристов скажет: прекрасный расклад, разогретым и сразу на лед. Исполнители «ультра-си» вроде Александры Трусовой подтвердят: для того, чтобы размять все необходимые прыжки нужно время, и иногда этих самых шести минут разминки не хватает. Это, комментируя прокат Туктамышевой, отметила и Татьяна Тарасова.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6nxcrdJmvf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ФФКК СПб (@fsfederationspb)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-28T15:39:34+00:00">28 Дек 2019 в 7:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что операторы Первого канала поймали выражение лица Этери Тутберидзе, когда на арене объявляли о снятии Медведевой с произвольной программы. Оно словно выражало легкую иронию, но было совершенно непроницаемым, а взгляд Туктамышевой был устремлен только вперед — на лед. Где через несколько секунд она попробовала сделать исторический четверной тулуп, не для женского одиночного катания в целом, а для фигуристок, у которых в 17−18 лет что-то не получается, и они находятся на распутье: а что же делать дальше?

Однако Лиза упала и дальше начала разворачиваться типичная ситуация, когда в программе появляется новый сложный элемент, отнимающий много энергии, и вдруг не удается.

На остальные элементы Туктамышевой словно не хватало сил и нужного настроения, в итоге многие из них получались с помарками. Как итог, 128,29 балла за произвольную и 204,63 балла по сумме. Впору было посетовать, что традиционный вариант с двумя тройными акселями был бы куда более надежным, чем непривычный четверной тулуп и тот же аксель. Туктамышева попыталась совместить в одной программе два прыжка, которые пока не совмещала даже Трусова, а в мире с переменным успехом пытается смиксовать только 14-летняя американка Алиса Лью и 12-летняя ученица Тутберидзе Софья Акатьева.

И подобный исторический рывок за временем словно оставил Лизу совершенно без сил. Достаточно увидеть ее взгляд по окончании программы и учесть тот факт, что после проката она не смогла даже что-то в микст-зоне — а такое с ней случается крайне редко. Примечательно, что знай Елизавета, как пойдут дела у Трусовой, возможно она бы и не стала рисковать и теперь сокрушается, что сделала с тренером неправильную ставку. Как бы то ни было, а эту девушка, даже не отобравшись на главные старты сезона, все равно остается явлением, которым восхищаются во всем мире. Другое дело, что пару сезонов подряд ее прыжковые усилия могли бы привести к большому медальному успеху. Но были бы они без конкуренции со стороны супертрио Щербакова — Трусова — Косторная?

Супер-Анна

А тем временем после легкого тайм-аута в виде произвольной программы Анастасии Гуляковой наступило время развязки. Концентрации сумасшедшего уровня потенциала и сложных элементов, исполняемых на одном льду. То, что Анна Щербакова не оставит никому шансов становилось понятно по ходу того, как на табло росла ее оценка за технику. Еще в Турине она с улыбкой рассказывала о четверном флипе, который ей очень хочется сделать, но пока не получается. А еще смущенно пожимала плечами в ответ на вопрос о том, почему она делает ставку на самые дорогие из исполняемых четверных прыжков.

Невероятный потенциал, заложенный в ее произвольной программе со сменой платья и самыми сложными из исполняемых четверных прыжков, был безукоризненно реализован и принес ей второе золото чемпионата страны подряд. Подобным из российских фигуристок последнего десятилетия может похвастаться только Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Щербакова, которую с начала сезона словно слегка недооценивали, снова обошла всех на самом сложном старте сезона. И это с нынешним контентом, а если добавит еще один четверной флип?

Удар для Косторной и выдержка Трусовой

После подобной феерии на лед предстояло выходить лидеру после первого дня соревнований Косторной, понимая, что ее преимущество в 10 баллов полностью растаяло, а для удержания лидерства потребуется суперпрокат. Из тех, что невозможно выдавать по заказу один за другим. И ведь выступила то Алена уверенно, в ее протоколе за технику нет ни одного минуса. Другое дело, что после такого проката одногруппницы-соперницы требовались очень серьезные плюсы на каждом элементе. И их в виде двух баллов в итоге для победы и не хватило. Сама Косторная была явно недовольна собой.

Хотя куда более недовольной собой явно была Трусова. Ведь ситуация, в которой у нее получается лишь один четверной прыжок, для нее сродни провалу.