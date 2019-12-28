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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щербакова — двукратная, Косторная бессильна против суперчетверных. Феерическая произвольная женщин в Красноярске

Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Александра Трусова сорвала произвольную программу, но удержала бронзу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России. Женщины

1. Анна Щербакова — 261,87
2. Алена Косторная — 259,83
3. Александра Трусова — 226,34
4. Елизавета Туктамышева — 204,63
5. Ксения Синицына — 202,96
6. Анна Фролова — 199,29.

После короткой программы женщин на чемпионате России могло сложиться впечатление, что происходящему не хватает какой-то остросюжетности по сравнению с прошлогодними страстями в Саранске. Ни тебе дуэли Алина Загитова — Евгения Медведева, ни оглушительного провала кого-то из записных фаворитов, как случилось в первый день женских соревнований в Саранске с той же Медведевой. Лидеры были хладнокровны и безукоризненны, разве что нервная помарка Елизаветы Туктамышевой на приземлении с тройного акселя вызывала досаду.

Грустное отступление Медведевой

Война Евгении с поломанным коньком отправила ее на промежуточное пятое место? Признаемся откровенно, что были склонны недооценивать возникшую у фигуристки проблему. Думали, выкрутится, прорвется, как это бывало всегда, потерпит в конце концов.

Недоброжелатели и вовсе обвиняли Медведеву в том, что она преувеличивает проблему и хочет привлечь к себе как можно больше внимания.

Однако, когда Женя не смогла толком сделать хоть один прыжок на утренней тренировке в субботу, стало понятно — в этом бою с обстоятельствами ей придется отступить. В произвольной программе от Шэ-Линн Бурн, насыщенной замысловатыми связками и движениями, c большим количеством прыжков и вращений, чем в короткой программе, с полуразваливающимся ботинком ловить было просто нечего.

Больно? Наверняка. Досадно? Не только ей, но и всем болельщикам в Красноярске, ждавшим ее выступления. Недоработка в виде отсутствия с собой второй пары ботинок? Возможно. Но, к сожалению, такие вещи лучше всего усваиваются за счет печального опыта. Габриэла Пападакис после конфуза в ритм-танце в Пхенчхане-2018 с расстегнувшимся платьем едва ли теперь рискнет надеть костюм с ненадежной фиксацией. Джонатан Гурейро после того, как развязавшийся ботинок год назад стоил им с Тиффани Загорски места на чемпионатах Европы и мира, стал относиться к этому совершенно иначе. Теперь скотч — неизменный спутник этого дуэта, начиная с февральского финала Кубка России. А Елизавета Туктамышева, пропустившая прошлогодний чемпионат страны из-за простуды и воспаления легких, теперь всегда будет особенно бережна к своему здоровью.

Рывок Туктамышевой за временем

К слову, именно на Елизавету, снятие Медведевой повлияло в большей мере, ведь ей предстояло выходить на свою произвольную программу сразу же после разминки. Кто-то из фигуристов скажет: прекрасный расклад, разогретым и сразу на лед. Исполнители «ультра-си» вроде Александры Трусовой подтвердят: для того, чтобы размять все необходимые прыжки нужно время, и иногда этих самых шести минут разминки не хватает. Это, комментируя прокат Туктамышевой, отметила и Татьяна Тарасова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что операторы Первого канала поймали выражение лица Этери Тутберидзе, когда на арене объявляли о снятии Медведевой с произвольной программы. Оно словно выражало легкую иронию, но было совершенно непроницаемым, а взгляд Туктамышевой был устремлен только вперед — на лед. Где через несколько секунд она попробовала сделать исторический четверной тулуп, не для женского одиночного катания в целом, а для фигуристок, у которых в 17−18 лет что-то не получается, и они находятся на распутье: а что же делать дальше?

Однако Лиза упала и дальше начала разворачиваться типичная ситуация, когда в программе появляется новый сложный элемент, отнимающий много энергии, и вдруг не удается.

На остальные элементы Туктамышевой словно не хватало сил и нужного настроения, в итоге многие из них получались с помарками. Как итог, 128,29 балла за произвольную и 204,63 балла по сумме. Впору было посетовать, что традиционный вариант с двумя тройными акселями был бы куда более надежным, чем непривычный четверной тулуп и тот же аксель. Туктамышева попыталась совместить в одной программе два прыжка, которые пока не совмещала даже Трусова, а в мире с переменным успехом пытается смиксовать только 14-летняя американка Алиса Лью и 12-летняя ученица Тутберидзе Софья Акатьева.

И подобный исторический рывок за временем словно оставил Лизу совершенно без сил. Достаточно увидеть ее взгляд по окончании программы и учесть тот факт, что после проката она не смогла даже что-то в микст-зоне — а такое с ней случается крайне редко. Примечательно, что знай Елизавета, как пойдут дела у Трусовой, возможно она бы и не стала рисковать и теперь сокрушается, что сделала с тренером неправильную ставку. Как бы то ни было, а эту девушка, даже не отобравшись на главные старты сезона, все равно остается явлением, которым восхищаются во всем мире. Другое дело, что пару сезонов подряд ее прыжковые усилия могли бы привести к большому медальному успеху. Но были бы они без конкуренции со стороны супертрио Щербакова — Трусова — Косторная?

Супер-Анна

А тем временем после легкого тайм-аута в виде произвольной программы Анастасии Гуляковой наступило время развязки. Концентрации сумасшедшего уровня потенциала и сложных элементов, исполняемых на одном льду. То, что Анна Щербакова не оставит никому шансов становилось понятно по ходу того, как на табло росла ее оценка за технику. Еще в Турине она с улыбкой рассказывала о четверном флипе, который ей очень хочется сделать, но пока не получается. А еще смущенно пожимала плечами в ответ на вопрос о том, почему она делает ставку на самые дорогие из исполняемых четверных прыжков.

Невероятный потенциал, заложенный в ее произвольной программе со сменой платья и самыми сложными из исполняемых четверных прыжков, был безукоризненно реализован и принес ей второе золото чемпионата страны подряд. Подобным из российских фигуристок последнего десятилетия может похвастаться только Евгения Медведева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова. Щербакова, которую с начала сезона словно слегка недооценивали, снова обошла всех на самом сложном старте сезона. И это с нынешним контентом, а если добавит еще один четверной флип?

Удар для Косторной и выдержка Трусовой

После подобной феерии на лед предстояло выходить лидеру после первого дня соревнований Косторной, понимая, что ее преимущество в 10 баллов полностью растаяло, а для удержания лидерства потребуется суперпрокат. Из тех, что невозможно выдавать по заказу один за другим. И ведь выступила то Алена уверенно, в ее протоколе за технику нет ни одного минуса. Другое дело, что после такого проката одногруппницы-соперницы требовались очень серьезные плюсы на каждом элементе. И их в виде двух баллов в итоге для победы и не хватило. Сама Косторная была явно недовольна собой.

Хотя куда более недовольной собой явно была Трусова. Ведь ситуация, в которой у нее получается лишь один четверной прыжок, для нее сродни провалу.

Однако она не была бы самой собой, если бы на фоне всех неудач просто сдала бы прокат. Не тот характер, настрой и уровень подготовки. Чего только стоил каскад «четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов» во второй половине программы после трех подряд не получившихся четверных прыжков! А каскад «тройной лутц-тройной риттбергер», тот самый, который Саша уже в открытую ненавидит? Как итог — самая сложная в жизни Александры бронза и пьедестал из юных учениц Тутберидзе. Но разве кто-то может сказать, что все было слишком предсказуемо и не было никакой борьбы?

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