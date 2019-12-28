Вопросы про допинг и визит Тутберидзе. Как прошла пресс-конференция Щербаковой, Косторной и Трусовой
Что сказали призерки чемпионата России и будущие фигуристки сборной.
Что сказали призерки чемпионата России и будущие фигуристки сборной.
Чемпионат России. Женщины
1. Анна Щербакова — 261,87
2. Алена Косторная — 259,83
3. Александра Трусова — 226,34
4. Елизавета Туктамышева — 204,63
5. Ксения Синицына — 202,96
6. Анна Фролова — 199,29.
Сама наставница Щербаковой, Косторной и Трусовой тоже появилась на
— Я на минуту буквально. Сделаем совместное фото, а то мне улетать надо, — сказала Тутберидзе. Три фигуристки, конечно, пошли на фотосессию за закрытой дверью.
Еще одним событием стал вопрос японского журналиста о последнем
Об оценке выступления
— Могу сказать, что получилось почти все задуманное, на сегодняшний день я справилась. Довольна и тем, что удалось отобраться на главные старты сезона. Рада, что перед Новым годом не испортила свое настроение.
О возможности импровизации
Конечно, если мы отрабатываем это каждый день, специально чтобы не было никаких неприятных ситуаций, это очень отточено. Делаем, как на тренировках. Но уже второй раз я приезжаю чуть раньше музыки и перед вращением делаю лишний шаг,
О планах выучить прыжки
— Я сейчас буду работать над тройным акселем и пытаться вставить в свои программы.
О разнице между прошлым чемпионатом России и нынешним
— В этом году было больше волнения, я понимала, что это отбор на важные старты.
О том, как сохранять дружбу за пределами контакта
— Думаю, это потому, что на льду мы сконцентрированы не на борьбе друг с другом, а на том, чтобы показать свой максимум. И мы проводим много времени вместе.
Об оценке выступления
— Я могла кататься лучше. Это не тот результат, который мне хотелось бы показать. Но буду работать лучше и, надеюсь, больше не буду недовольна.
О прыжках, которые собирается учить
— Время покажет.
О разнице между прошлым чемпионатом России и нынешним
— Я не чувствовала особенного давления.
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— Не все вопросы еще решены, не все результаты есть (апелляции — подсказывает
О помарках на прыжках
— На каждом неудачном прыжке я ломала по ногтю. Это еще хуже, чем не сделать прыжок. Я недовольна тройным акселем и каскадом флип — тулуп. Это не тот уровень, который я могу делать.
Об оценке выступления
— Я своим прокатом недовольна, буду работать, надеюсь, получится в следующий раз.
О планах выучить новые прыжки
— Мне остался только риттбергер, я его буду пробовать в конце сезона.
О разнице между прошлым чемпионатом России и нынешним
— Я традиционно закрываю чемпионат России, хотя не люблю кататься последней, но всегда катаюсь. Конечно, было больше давления, потому что надо было отбираться.
О том, что в прошлом году у каждой из трио было по победе на крупном турнире
— Остался чемпионат мира? Тогда надеюсь сохранить эту традицию.
О том, как удается сохранять позитив
— На финале «Гран-при» я не была расстроена, потому что я пошла на такие прыжки, которые не выучила и не всегда получались. Здесь я расстроена, потому что все тренировки хорошо откаталась, и разминку.