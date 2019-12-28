Вопросы про допинг и визит Тутберидзе. Как прошла пресс-конференция Щербаковой, Косторной и Трусовой

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России. Женщины

1. Анна Щербакова — 261,87

2. Алена Косторная — 259,83

3. Александра Трусова — 226,34

4. Елизавета Туктамышева — 204,63

5. Ксения Синицына — 202,96

6. Анна Фролова — 199,29.

Пресс-конференция после чемпионата России ярко показывала полный триумф школы Этери Тутберидзе. Три ее ученицы пришли спустя полчаса ожидания в сопровождении парницы Дарьи Павлюченко. «Вопросы будешь задавать?» — в шутку спросила Щербакова. «Ага», — кивнула бронзовая призерка турнира. Трусова после взрыва эмоций у бортика уже на пресс-конференции была спокойна и улыбалась. Видимо, помогли утешения штаба Тутберидзе, которые массово надарили ей мягких игрушек с трибун, включая плюшевую ракету.

Сама наставница Щербаковой, Косторной и Трусовой тоже появилась на пресс-конференции. Правда, ненадолго — выкрала фигуристок.

— Я на минуту буквально. Сделаем совместное фото, а то мне улетать надо, — сказала Тутберидзе. Три фигуристки, конечно, пошли на фотосессию за закрытой дверью.

Еще одним событием стал вопрос японского журналиста о последнем допинг-скандале. Пожалуй, только иностранец и мог задать этот вопрос. Девушки долго передавали друг другу право ответа, в итоге за всех ответила Косторная, консультируясь по ходу с пресс-атташе федерации.

Анна Щербакова, чемпионка

Об оценке выступления

— Могу сказать, что получилось почти все задуманное, на сегодняшний день я справилась. Довольна и тем, что удалось отобраться на главные старты сезона. Рада, что перед Новым годом не испортила свое настроение.

О возможности импровизации

Конечно, если мы отрабатываем это каждый день, специально чтобы не было никаких неприятных ситуаций, это очень отточено. Делаем, как на тренировках. Но уже второй раз я приезжаю чуть раньше музыки и перед вращением делаю лишний шаг, из-за которого мне уже высказали, мол, что это было. Дополнительные шаги — это нежелательно, но иногда нужно.

О планах выучить прыжки

— Я сейчас буду работать над тройным акселем и пытаться вставить в свои программы.

О разнице между прошлым чемпионатом России и нынешним

— В этом году было больше волнения, я понимала, что это отбор на важные старты.

О том, как сохранять дружбу за пределами контакта

— Думаю, это потому, что на льду мы сконцентрированы не на борьбе друг с другом, а на том, чтобы показать свой максимум. И мы проводим много времени вместе.

Алена Косторная, серебряная призерка

Об оценке выступления

— Я могла кататься лучше. Это не тот результат, который мне хотелось бы показать. Но буду работать лучше и, надеюсь, больше не буду недовольна.

О прыжках, которые собирается учить

— Время покажет.

О разнице между прошлым чемпионатом России и нынешним

— Я не чувствовала особенного давления.

О допинг-скандале и выступлении под нейтральным флагом

— Не все вопросы еще решены, не все результаты есть (апелляции — подсказывает пресс-атташе федерации Ольга Ермолина).

О помарках на прыжках

— На каждом неудачном прыжке я ломала по ногтю. Это еще хуже, чем не сделать прыжок. Я недовольна тройным акселем и каскадом флип — тулуп. Это не тот уровень, который я могу делать.

Александра Трусова, бронзовая призерка

Об оценке выступления

— Я своим прокатом недовольна, буду работать, надеюсь, получится в следующий раз.

О планах выучить новые прыжки

— Мне остался только риттбергер, я его буду пробовать в конце сезона.

О разнице между прошлым чемпионатом России и нынешним

— Я традиционно закрываю чемпионат России, хотя не люблю кататься последней, но всегда катаюсь. Конечно, было больше давления, потому что надо было отбираться.

О том, что в прошлом году у каждой из трио было по победе на крупном турнире

— Остался чемпионат мира? Тогда надеюсь сохранить эту традицию.

О том, как удается сохранять позитив