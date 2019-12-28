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22:34 (мск), источник: Sport24

Гончаренко: Произвольная Щербаковой — это прокат века. Ловила себя на мысли: «Неужели я это вижу?»

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась эмоциями от выступления Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате страны.

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Источник: Sport24

15-летняя фигуристка набрала 181,94 балла, установив неофициальный мировой рекорд, и по сумме двух программ (261,87) стала чемпионкой России. Второе место заняла Алена Косторная (259,83), третье — Александра Трусова (226,34).

«То, что эти три девочки разыграют призовые места, было ожидаемым. Аня уже показывала свой железный характер. На подготовительных стартах у нее были провалы в короткой программе, но потом она творила чудеса в произвольной. Поэтому в принципе ожидать от нее шикарного проката сегодня было возможно. Но там все три такие девочки, интрига была до последнего.

Возможно, для Ани сегодня небольшим плюсом стало то, что она каталась раньше своих соперниц. Но это не в коей мере не умаляет ее достоинств. Она сегодня показала прокат века. Когда я наблюдала за ней, то ловила себя на мысли о нереальности, думала: «Неужели я это вижу?» Такие моменты должны запоминаться всеми, ведь мы являемся очевидцами таких выступлений. Вчера был эпохальный прокат Косторной в короткой программе, сегодня — произвольная Ани, — цитирует Гончаренко ТАСС.

Щербакова победила на чемпионате России второй год подряд.

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