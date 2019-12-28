Бутырская: поломка конька у Медведевой — это загадочная история

Источник: Спорт РИА Новости

После короткой программы чемпионата России по фигурному катанию Медведева занимала пятое место. Накануне соревнований фигуристка повредила конек на тренировке, и ей пришлось исполнять программу на сломанном коньке. В субботу перед произвольной программой Медведева приняла решение сняться с турнира.

«Я не знаю, что произошло с коньком Медведевой, это какая-то загадочная для меня история. Читаю всё, что написано, коньки практически новые. Я до конца эту ситуацию понять не могу. Коньки так просто не ломаются. Год покатавшись — да. То ли некачественные, то ли ещё что-то. Не могу объяснить произошедшее», — цитирует Бутырскую Championat.com.

Также фигуристка объяснила, почему у спортсменок не может быть второй пары коньков.