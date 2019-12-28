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23:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бутырская: поломка конька у Медведевой — это загадочная история

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что поломка конька фигуристки Евгении Медведевой является странной и загадочной историей.

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Источник: Спорт РИА Новости

После короткой программы чемпионата России по фигурному катанию Медведева занимала пятое место. Накануне соревнований фигуристка повредила конек на тренировке, и ей пришлось исполнять программу на сломанном коньке. В субботу перед произвольной программой Медведева приняла решение сняться с турнира.

«Я не знаю, что произошло с коньком Медведевой, это какая-то загадочная для меня история. Читаю всё, что написано, коньки практически новые. Я до конца эту ситуацию понять не могу. Коньки так просто не ломаются. Год покатавшись — да. То ли некачественные, то ли ещё что-то. Не могу объяснить произошедшее», — цитирует Бутырскую Championat.com.

Также фигуристка объяснила, почему у спортсменок не может быть второй пары коньков.

«Не бывает у фигуристов двух пар коньков. Мы на одних коньках, которые выкатываем целый месяц, раскатываем, пробуем, переставляем ботинок к коньку, чтобы было всё идеально, удобно, мы к ним привыкаем. Даже у хоккеистов очень быстро раскатываются коньки. Кто не был фигуристом, тот не поймёт никогда, что такое потеря конька. У меня в своё время воровали коньки из Новогорска, меня заставляли выступать на новых. Это нереально, это просто невозможно», — отметила Бутырская.

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