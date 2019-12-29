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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

Шоу и поклонники: что делала Загитова вместо чемпионата России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустила чемпионат России из-за приостановки карьеры и вместо этого приняла участие в первом полноценном показе ледового шоу Татьяны Навки, попробовала себя в парном катании, уделила внимание общению с поклонниками и выступила перед матчем Континентальной хоккейной лиги.

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Пока в Красноярске творилась драма на чемпионате России по фигурному катанию, олимпийская чемпионка Алина Загитова выступала на первом полноценном показе ледового шоу Татьяны Навки.

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Фигуристка, которая в декабре решила приостановить карьеру, сыграла в постановке главную роль, без проблем исполнив тройной лутц и флип в три оборота с руками наверх.

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О решении приостановить карьеру Загитова, в активе которой есть золотые медали всех крупных соревнований (Олимпиады, чемпионата России, Европы, мира и финала Гран-при), объявила 13 декабря. Она сообщила, что в этом сезоне не будет выступать ни на каких соревнованиях, сосредоточившись на ледовых шоу.

Так и вышло. Пока в Красноярске фигуристки сражались за победу на главном старте страны, Загитова спокойно вживалась в образ Спящей красавицы в Москве. Она даже попробовала себя там в парном катании, исполнив вместе с партнером дорожку шагов и параллельный прыжок.

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Тем временем фанаты на арене в Красноярске не могли смириться с тем, что их любимица не принимает участия в чемпионате России, поэтому пришли на трибуны с плакатами и табличками в ее поддержку, которыми махали после выступления каждой фигуристки.

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Одна девушка и вовсе сидела с плакатом «А где Алина?».

Примерно такое же сумасшествие вокруг личности Загитовой происходило в это время в столице. Люди, пришедшие на шоу Навки, не стеснялись в выражении своих чувств, то и дела скандируя: «Алина, ты королева!».

Но есть в приостановке карьеры чемпионки и положительная сторона для ее фанатов — теперь она уделяет им гораздо больше внимания в соцсетях и в целом радует количеством фото в Instagram.

Недавно спортсменка опубликовала в своем профиле видео, где призналась в любви к катку, а также попросила поклонников рассказать, где они занимаются фигурным катанием или каким другим видом спорта увлекаются. Кроме того, Загитова обещала подарить коньки одному из счастливчиков.

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«Лед — это больше чем жизнь, это настоящая любовь. Пусть эта зима удивила всех нас своим теплым настроем, однако катков в Москве в этом году как никогда много. Для меня каток — это мой родной дом. Всегда люблю взять коньки и покататься, особенно на свежем воздухе — это для меня и отдых и спорт. А как укрепляет здоровье! Расскажите, какой каток любимый у вас, или на каком катке будете кататься в этом году?» — писала спортсменка.

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Также Загитова приняла участие еще в одном мероприятии — выступила перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА. На игре присутствовали 61 810 зрителей, что стало пятым результатом по посещаемости хоккейных матчей в Европе за все время.

Несложно догадаться, что многие пришли на этот матч только из-за олимпийской чемпионки, поскольку незадолго до этого даже сборная России в матче с действующими чемпионами мира финнами не смогла собрать столько публики на этой арене.

«Вечером я выступала на хоккейной площадке в Санкт-Петербурге, куда пришли 62 тысячи болельщиков на матч СКА — ЦСКА! Это рекорд в моей практике выступлений. Нереальная энергетика на трибунах, я получила огромное удовольствие!» — поделилась после выступления фигуристка с подписчиками в Instagram.

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Вице-президент СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг оценил выступление Загитовой перед матчем, отметив, что лучше шоу и не придумаешь, а также рассказал о своем знакомстве с олимпийской чемпионкой.

«С Алиной Загитовой мы познакомились на Олимпиаде в Южной Корее, когда летели обратно в Москву. После этого поддерживаем отношения, часто видимся на соревнованиях. Так получилось, что Алина смогла выступить перед матчем. Лучше, чем выступление Загитовой, предматчевое шоу и не придумаешь», — отметил функционер в беседе с журналистами.

Виктория Алексеева

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