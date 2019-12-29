Впервые за 5 лет чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет и без Загитовой, и без Медведевой
Сегодня, 29 декабря, стал известен состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.
Сегодня, 29 декабря, стал известен состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в австрийском Граце с 20 по 26 января 2020 года.
У женщин от России выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.
Это означает, что впервые за 5 лет чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет и без Алины Загитовой, и без Евгении Медведевой. В 2015 году от России выступали Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая, занявшие с 1-го по 3-е место соответственно.
В 2016-м и 2017-м Медведева завоевала золото, Загитова тогда не выступала. В 2018-м победила Загитова, а Медведева стала второй. В 2019-м второй стала Загитова, а Медведева не выступала.
Напомним, что Загитова недавно объявила о приостановке карьеры, а Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой