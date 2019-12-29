Впервые за 5 лет чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет и без Загитовой, и без Медведевой

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

У женщин от России выступят Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Запасные: Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

Это означает, что впервые за 5 лет чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет и без Алины Загитовой, и без Евгении Медведевой. В 2015 году от России выступали Елизавета Туктамышева, Елена Радионова и Анна Погорилая, занявшие с 1-го по 3-е место соответственно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2016-м и 2017-м Медведева завоевала золото, Загитова тогда не выступала. В 2018-м победила Загитова, а Медведева стала второй. В 2019-м второй стала Загитова, а Медведева не выступала.

Напомним, что Загитова недавно объявила о приостановке карьеры, а Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой из-за проблем с коньками.