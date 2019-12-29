Загитова соскучилась по соревнованиям

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В статье, посвященной результатам турнира, говорится, что Тутберидзе сообщила о переписке с 17-летней Загитовой. Победительницей первенства стала 15-летняя Анна Щербакова, которая также тренируется под руководством специалиста.

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Чемпионат России завершился 28 декабря.

В произвольной программе Щербакова набрала 181,94 балла. Она стала двукратной победительницей первенства. Второе место досталось Алене Косторной, третье — Александре Трусовой. Они также занимаются в группе Тутберидзе.

Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры 13 декабря. Фигуристка добавила, что продолжит тренироваться и пропустит остаток нынешнего сезона. В данный момент Загитова занята в ледовом шоу Татьяны Навки.