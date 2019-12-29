Загитова соскучилась по соревнованиям

В статье, посвященной результатам турнира, говорится, что Тутберидзе сообщила о переписке с 17-летней Загитовой. Победительницей первенства стала 15-летняя Анна Щербакова, которая также тренируется под руководством специалиста.
Чемпионат России завершился 28 декабря.
В произвольной программе Щербакова набрала 181,94 балла. Она стала двукратной победительницей первенства. Второе место досталось Алене Косторной, третье — Александре Трусовой. Они также занимаются в группе Тутберидзе.
Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры 13 декабря. Фигуристка добавила, что продолжит тренироваться и пропустит остаток нынешнего сезона. В данный момент Загитова занята в ледовом шоу Татьяны Навки.
Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы.