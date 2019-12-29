Глейхенгауз: Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе — лучшая в стране
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, подвел итоги чемпионата России в Красноярске.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, подвел итоги чемпионата России в Красноярске.
В субботу, 28 декабря, чемпионат России второй год подряд выиграла фигуристка Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, бронзовую награду завоевала Александра Трусова. Все фигуристки, занявшие призовые места, являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.
«Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа “Самбо-70” лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах, в эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается и впереди чемпионат Европы и мира», — написал Глейхенгауз в своем
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