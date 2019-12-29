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17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глейхенгауз: Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе — лучшая в стране

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, подвел итоги чемпионата России в Красноярске.

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В субботу, 28 декабря, чемпионат России второй год подряд выиграла фигуристка Анна Щербакова. Второе место заняла Алена Косторная, бронзовую награду завоевала Александра Трусова. Все фигуристки, занявшие призовые места, являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.

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«Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа “Самбо-70” лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах, в эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается и впереди чемпионат Европы и мира», — написал Глейхенгауз в своем Instagram-аккаунте.

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В Финале Гран-при в Турине ученицы Тутберидзе заняли весь победный пьедестал. Победу одержала Косторная, Щербакова завоевала серебро, а бронзовая награда досталась Трусовой.

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