Глейхенгауз: Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе — лучшая в стране

«Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа “Самбо-70” лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах, в эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается и впереди чемпионат Европы и мира», — написал Глейхенгауз в своем Instagram-аккаунте.