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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глейхенгауз: Доказали, что команда Тутберидзе — лучшая в стране

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги прошедшего в Красноярске чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

«Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа “Самбо-70” лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением!», — написал специалист на своей странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда будет готовиться к чемпионатам Европы и мира.

Чемпионат России по фигурному катанию выиграла Анна Щербакова, второй стала Алена Косторная, третьей — Александра Трусова.

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