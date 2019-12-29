Глейхенгауз: Доказали, что команда Тутберидзе — лучшая в стране
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги прошедшего в Красноярске чемпионата России.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал итоги прошедшего в Красноярске чемпионата России.
«Завершился чемпионат России и наши девушки заняли весь пьедестал! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа “Самбо-70” лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением!», — написал специалист на своей странице в Instagram.
Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда будет готовиться к чемпионатам Европы и мира.
Чемпионат России по фигурному катанию выиграла Анна Щербакова, второй стала Алена Косторная, третьей — Александра Трусова.