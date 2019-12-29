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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова поделилась эмоциями от победы на чемпионате России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Фигуристка Анна Щербакова поблагодарила болельщиков и тренерский штаб после победы на чемпионате России в Красноярске.

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Щербакова выиграла чемпионат России второй сезон подряд. Она получила в субботу за прокат произвольной программы 181,94 балла. По сумме двух программ фигуристка набрала 261,87 балла. Оба показателя превышают мировые рекорды.

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«Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась чемпионатом России. И это второй раз, когда я в нём участвую. Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат. Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также три четверных прыжка в произвольной, и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня», — написала Щербакова в своем Instagram-аккаунте.

Также спортсменка выразила благодарность болельщикам, которые поддерживали ее на соревнованиях.

«И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой тёплый приём, несмотря на -30. Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! А сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьёй, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю. И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам!», — отметила фигуристка.

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Также в текущем сезоне Щербакова дважды побеждала на этапах Гран-при, а в Финале серии завоевала серебряную медаль.

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