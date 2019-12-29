«Сотрясем теперь Европу»: Слуцкая прокомментировала итоги ЧР

«Побывав на месте всех тех девочек, я всегда сильно переживаю за каждую из них. И неспроста! Это один из самых важных стартов для каждого спортсмена, ведь по итогам этих соревнований происходит отбор уже на основные соревнования — чемпионат мира и Европы. Итак, тройка сильнейших определена, теперь Новый Год, а дальше ждём чемпионата Европы. Уверена, что будет очень жарко, интересно и волнительно! Такого состава Старый Свет еще не видел! Эх, сотрясем Европу!», — написала Слуцкая в своем Instagram-аккаунте.