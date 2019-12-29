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22:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сотрясем теперь Европу»: Слуцкая прокомментировала итоги ЧР

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от итогов чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

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В субботу, 28 декабря, Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию. Второй стала Алёна Косторная, бронзовую медаль завоевала Александра Трусова.

«Побывав на месте всех тех девочек, я всегда сильно переживаю за каждую из них. И неспроста! Это один из самых важных стартов для каждого спортсмена, ведь по итогам этих соревнований происходит отбор уже на основные соревнования — чемпионат мира и Европы. Итак, тройка сильнейших определена, теперь Новый Год, а дальше ждём чемпионата Европы. Уверена, что будет очень жарко, интересно и волнительно! Такого состава Старый Свет еще не видел! Эх, сотрясем Европу!», — написала Слуцкая в своем Instagram-аккаунте.

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Также спортсменка поддержала Евгению Медведеву, которая была вынуждена сняться с соревнований из-за сломавшегося конька.

«Эмоций было море: счастье победительниц, гордость родителей, слезы победы и поражения. Очень жаль, что Евгения Медведева не продолжила борьбу! Мы все болели и переживали за неё. И, вообще, я считаю, она очень убедительно выглядела в короткой программе несмотря на проблемы с коньком», — отметила фигуристка.

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