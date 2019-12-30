Жулин — о Тарасовой: Рупору федерального канала непозволительно говорить на весь мир такие вещи

Источник: Sport24

Кацалапов и Синицина завоевали золотые медали, набрав по сумме двух программ 220,74 балла. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (219,72), третье — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

«Не обидно ли, что на фоне соревнований у женщин померкли интриги в других видах? Сейчас бум в женском одиночном катании, так что это нормально. Плюс недавние скандалы, конечно, подогрели интерес к этому виду. Если бы в танцах на льду кто-то кому-то сломал ноги, то интерес к ним тоже резко бы возрос. Но, к счастью, ноги у нас не ломают, все пока ограничивается словами.