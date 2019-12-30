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14:33 (мск), источник: Sport24

Жулин — о Тарасовой: Рупору федерального канала непозволительно говорить на весь мир такие вещи

Тренер фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной Александр Жулин подчеркнул, что Татьяна Тарасова, комментировавшая чемпионат России на Первом канале, не имела права намекать в прямом эфире на предвзятое судейство в танцах на льду.

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Источник: Sport24

Кацалапов и Синицина завоевали золотые медали, набрав по сумме двух программ 220,74 балла. Второе место заняли Александра Степанова и Иван Букин (219,72), третье — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

«Не обидно ли, что на фоне соревнований у женщин померкли интриги в других видах? Сейчас бум в женском одиночном катании, так что это нормально. Плюс недавние скандалы, конечно, подогрели интерес к этому виду. Если бы в танцах на льду кто-то кому-то сломал ноги, то интерес к ним тоже резко бы возрос. Но, к счастью, ноги у нас не ломают, все пока ограничивается словами.

Я имею в виду слова Татьяны Тарасовой, которая говорила о предвзятом судействе в танцах на льду, намекая на нечестное первое место моих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На мой взгляд, это просто неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова — очень авторитетный специалист. Но я считаю, что, если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи. Это же не телешоу, не кухня с подругами, а аудитория, — приводит слова Жулина RT.

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