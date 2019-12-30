Жулин: Орсер много чего разрешает Медведевой. Это не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке
Известный тренер Александр Жулин высказал мнение насчет выступления Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию.
Известный тренер Александр Жулин высказал мнение насчет выступления Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию.
Медведева снялась с произвольной программы
«Пожалуй, чемпионат России без Медведевой потускнел несильно. Этот чемпионат России, как и финал
В то, что Медведева поборется с нынешними медалистками чемпионата России, мне, честно говоря, верится с трудом.
Ни Загитова, ни Медведева не молодеют, а последняя еще и вкусила, что такое работать с другим тренером (канадцем Брайаном Орсером. — Sport24), который много чего разрешает. Это не строгая Тутберидзе с ее репутацией мужика в юбке. Да и Алина вон тоже счастливая: участвует в шоу, где ее поднимают в поддержке. Не думаю, что она сейчас рвется в бой. Должно пройти время, — цитирует Жулина RT на русском.