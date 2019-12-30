Жулин: Орсер много чего разрешает Медведевой. Это не строгая Тутберидзе с репутацией мужика в юбке

Источник: Sport24

Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с экипировкой — у спортсменки лопнул ботинок. Три первых места на первенстве страны заняли ученицы из группы тренера Этери Тутберидзе. Медведева прекратила работать с Тутберидзе в мае 2018 года после 11 лет сотрудничества. Ее новым тренером стал канадский специалист Брайан Орсер.

«Пожалуй, чемпионат России без Медведевой потускнел несильно. Этот чемпионат России, как и финал Гран-при, да и как, наверное, весь нынешний год, был звездным часом учениц Этери Тутберидзе. И, думаю, ее команда взяла бы и четвертое место национального первенства, если бы на него приехала Камила Валиева.

В то, что Медведева поборется с нынешними медалистками чемпионата России, мне, честно говоря, верится с трудом.