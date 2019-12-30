Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдет в Челябинске

Источник: РИА "Новости"

«Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря», — сказал Коган.

Место проведения следующего национального первенства было утверждено на исполкоме федерации, заседание которого прошло в воскресенье в Красноярске, где состоялся турнир в 2019 году.

Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России. До этого турнир проходил в этом городе в 1993 и 2016 годах.